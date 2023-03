Tras la muerte de Laura Valenzuela, Álvaro Muñoz Escassi reaparece en un evento acompañando a María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi (48) ha sido el gran apoyo de Lara Dibildos tras la muerte de Laura Valenzuela. El jinete, que mostró todo su cariño y admiración por la madre de su segundo hijo, estuvo en todo momento acompañado de María José Suárez (48), que fue tanto al tanatorio como al cementerio para mostrar sus condolencias a la familia. Después de esta triste pérdida, la pareja ha retomado su agenda de compromisos personales y profesionales.

Precisamente, este viernes, la exmodelo ha ejercido como maestra de ceremonias en el Festival de Diseño, Interiorismo y Arquitectura, Moda y Gastronomía que ha tenido lugar en Palma de Mallorca. Guapísima con un favorecedor vestido largo bicolor con una pronunciada abertura en la pierna izquierda y un original escote fruncido con forma de corazón, María José se ha subido a la pasarela para presentar las nuevas tendencias fashion que se impondrán en la temporada primavera-verano que acaba de comenzar.

Por supuesto, el deportista ha estado en primera fila del front row, muy atento a las palabras de su chica, de la que siempre se muestra muy orgulloso. Además, tal y como ha publicado en sus perfiles sociales, estuvo ayudando a María José a hacer los ensayos previos para que el discurso saliese perfecto. "No me dejan volver", bromeaba junto al divertido vídeo en el que aparece bailando y gastándole bromas a la que fuese Miss España para ayudarle a calmar los nervios.

El jinete y la exmodelo se encuentran en uno de los momentos más dulces de su vida. Hace dos años comenzó su historia de amor y desde entonces se han vuelto inseparables. Por ello, en cada una de sus apariciones públicas, la pregunta que más se repite es cuándo llegará el momento en el que se darán el sí quiero. "Él me lo pide casi todos los días, pero no formalmente, hasta me ha regalado un anillo, me pide matrimonio hasta mientras hacemos unas lentejas, pero no lo hace en serio, nunca ha hincado rodilla", bromeaba María José en una entrevista en Viernes Deluxe.

Por su parte, Álvaro asegura que él "sigue insistiendo" en su petición, que, por ahora, no ha obtenido la respuesta que él desearía. De lo que no cabe duda es que han formado un bonito hogar junto a sus respectivos hijos: Anna Barrachina (27), la primogénita de Escassi a la que el deportista conoció con 15 años, Álvaro (16), nacido de su relación con Lara Dibildos que actualmente se encuentra estudiando en Estados Unidos, y el pequeño Elias (6), fruto del matrimonio de la maniquí con el empresario Jordi Nieto.

