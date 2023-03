Lara Dibildos reaparece tras el funeral de su madre y explica cómo están siendo los primeros días sin Laura Valenzuela

Loading the player...

Tres días después de dar el último adiós a su madre en el cementerio de La Almudena de Madrid, Lara Dibildos ha reaparecido. Poco a poco retoma sus rutinas en medio de esta etapa en la que tiene por delante la difícil tarea de recomponerse de la pérdida de Laura Valenzuela, quien fue su gran apoyo, su mejor amiga y un referente personal y profesional. La actriz ha explicado cómo está viviendo estos primeros días sin su progenitora, se ha mostrado muy agradecida por todas las muestras de apoyo que está recibiendo, ha reaccionado a las emotivas palabras de su ex, Álvaro Muñoz Escassi, y ha contado que va a volcarse en sus dos hijos, Fran y Álvaro, que no pudieron estar presentes en el funeral de su abuela. ¿Quieres escuchar sus palabras? Dale al play y no te lo pierdas.

