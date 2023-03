¡Abran paso al James Dean español! Pepe Barroso emprende una nueva aventura fuera de nuestras fronteras

De las pasarelas y los focos de la publicidad a otro escenario y a otras luces: las del set de rodaje. Tras llevar a cabo sus primeros trabajos como actor en series como 45 revoluciones, Alta Mar o Patria, Pepe Barroso se prepara para dar su gran salto internacional en el mundo de la interpretación.

VER GALERÍA

- Gara Arias capta la imagen más tierna de Pepe Barroso y su bebé

- Pepe Barroso: sabor español en la gran fiesta de la moda celebrada en Dubái

El hijo del conocido empresario Pepe Barroso, popular por ser el creador de Don Algodón, formará parte de la serie que está preparando el director alemán Roland Emmerich, conocido por películas como Independence Day, El día de mañana, 2012 o Moonfall. La nueva producción, que en un principio será emitida en la televisión estadounidense, lleva por título Those about to die, y es una serie de gladiadores con Anthony Hopkins como uno de sus principales protagonistas.

VER GALERÍA

El rodaje de la serie, de la que también forma parte el actor vasco Eneko Sagardoy, conocido por cintas como Irati y Handia, así como Iwan Rheon, conocido por el sádico personaje de Ramsay Bolton en Juego de tronos, está previsto que de inicio en los próximos días en la ciudad de Roma, donde está planeado que se graben buena parte de las escenas.

VER GALERÍA

Basado en el libro de Daniel Mannix sobre el mundo de los gladiadores en el imperio romano, en el que se analiza el importante papel que jugaron en la época así como la corrupción alrededor del negocio, esta producción supondrá el gran salto internacional de Pepe, quien seguramente compaginará su papel como actor con su trabajo de modelo y su faceta de emprendedor y empresario en su firma de camisetas —solidarias y sostenibles— Venice Beach.

VER GALERÍA

- Pepe Barroso y Mónica Silva se separan

- El primer ‘posado familiar’ de Marco, hijo de Pepe Barroso y Gara Arias

Pepe, quien obtuvo en Los Ángeles la doble licenciatura en Internacional Area Studies y Global Studies, se verá así obligado a separarse durante un tiempo de su pareja, la modelo Gara Arias y su hijo Marco, quien el próximo mes de mayo cumplirá su primer año. Sin embargo esto no es algo nuevo para ellos, pues ya el pasado mes de octubre, el modelo, de 26 años, tuvo que instalarse unas semanas en Budapest para rodar su primer largometraje internacional, la película Gran Turismo.

VER GALERÍA

Además de su carrera imparable como actor, Pepe tiene en mente un proyecto mucho más personal, pues tal y como adelantaron a ¡HOLA! hace un año, él y su chica, con la que forma un tándem perfecto, tiene planeado crear una firma de cosmética vegana, aunque ahora el trabajo se les acumula y mucho más con un peque como Marco en casa.