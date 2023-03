La propuesta de Paulina Rubio a Thalía para arreglar su histórico conflicto: 'Las mujeres somos de un mismo equipo'

La relación entre Paulina Rubio y Thalía no es buena. Ambas compartieron inicios como parte del grupo juvenil Timbiriche, y precisamente a esa época se remontan unas rencillas que ahora podrían quedar atrás para siempre. Las dos cantantes mexicanas podrían enterrar el hacha de guerra e iniciar una nueva etapa marcada por la cordialidad y el compañerismo. La primera en dar el paso para ese entendimiento ha sido 'la chica dorada', quien ha propuesto públicamente a la protagonista de Rosalinda unir sus talentos para una colaboración histórica.

VER GALERÍA

-Recordamos la espectacular boda de Thalía y su impresionante vestido de novia que tenía ¡una cola de 17 metros!

-Paulina Rubio se sincera sobre su divorcio de Nicolás Vallejo-Nágera

"Los duetos que hemos hecho desde Los Tigres del Norte, con Julieta Venegas, con Miguel Bosé me han ayudado mucho y quiero seguir haciéndolos”, ha dicho. Para su próxima colaboración dice que le "encantaría que fuera mujer, me gustaría que fuera algo diferente y nos cueste mucho trabajo de conseguirlo. Tengo en mente a Thalía, por ejemplo", ha reconocido en la televisión mexicana, donde también ha hablado de lo mucho que ha cambiado su manera de ver la vida tras perder a su madre, Susana Dosamantes, por un cáncer de páncreas.

Paulina no solo está dispuesta a entrar juntas en un estudio de grabación, sino también a compartir una gira de conciertos que, de llevarse a cabo, podría hacer historia en la música latina de la que ambas son referentes. "No creo que sea ella la que no quiere", ha indicado. Ha recordado a Shakira diciendo que "hay un infierno para las mujeres que no se apoyan entre ellas· y en este sentido parece dispuesta a quitarse cualquier estigma. ·"La competencia más vivida en el pop ha sido la de Thalía y la mía. Que ya la dejen hacer la gira. Hay que hacer equipo. Las mujeres somos todas de un mismo equipo", ha expresado.

VER GALERÍA

-La conmovedora despedida de Thalia a su abuela, fallecida a los 104 años

La intérprete de temas como Ni una sola palabra, Te quise tanto, Y yo sigo aquí o Baila casanova ha reconocido que lleva años sin hablar con Thalía, pero tiene la certeza de que pueden formar un buen equipo si dejan atrás los problemas. "Creo que podríamos hacer algo mítico. Hay que dejar el ego que no es nuestro espíritu", ha resaltado. Además, piensa que estaría muy bien olvidarse de la competencia y centrarse en el público, que está segura de que recibirían el dueto con entusiasmo. "¿Tú sabes el lujo que le daríamos al público? Las únicas dos mexicanas más top tenemos que reunirnos", ha indicado.

El origen de un conflicto que se remonta a casi cuatro décadas atrás

En 1986, Paulina formaba parte de Timbiriche, que aprovechó su éxito para preparar una adaptación de Grease.En el elenco ella daba vida a una de las íntimas amigas de Sandy y Thalía estaba en el cuerpo de baile, pero tras la marcha de una de las actrices la eligieron como protagonista y le propusieron ser la nueva integrante de la formación musical. La tensión entre ambas estuvo presente desde el principio y en 1986 acabaron tirándose del pelo en pleno escenario. A raíz de ese momento la mujer de Tommy Motola emprendió su carrera en solitario y dos años más tarde fue Rubio quien también comenzó a triunfar ya lejos del grupo.

VER GALERÍA

En 2004 hubo una gran polémica cuando Paulina, que atravesaba un momento de gran éxito en su carrera, acudió al evento de lanzamiento de Grandes éxitos de Thalía sin haber sido invitada. Aquella asistencia, y los comentarios posteriores, fue interpretada por muchos como una provocación que agrandó aún más la brecha entre ambas, quienes también se han lanzado indirectas a través de las redes sociales. Ahora todo podría quedar atrás.