La conmovedora despedida de Thalia a su abuela, fallecida a los 104 años

Thalía atraviesa duros momentos. Desolada, la cantante ha despedido hoy a su abuela Eva Mange Márquez con un emotivo mensaje en el que ha querido compartir con todos sus seguidores las imágenes más tiernas que conserva de los mejores momentos vividos a su lado. La anciana falleció ayer 24 de junio a los 104 años de edad, tras un empeoramiento paulatino de su salud este último año.

“Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible.Un Gladiador, un Pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida. Siempre, contra viento y marea y nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía y nos mostraste cómo resolver nuestras emociones cantando y bailando” dice la cantante de Habítame siempre, Arrasando o Amor a la mexicana, en su despedida a la anciana.

La estrella mexicana despide con resignación a la matriarca de la familia que con su larga esperanza de vida ha llegado a sobrevivir a su hija Yolanda Miranda y convertirse en un pilar fundamental para la familia. La madre de Thalía falleció de manera repentina en 2011 a causa de un derrame cerebral, pocos meses antes de que la cantante diera a luz a su hijo menor Matthew Alejandro, fruto de su matrimonio con el productor Tommy Mottola. "Hoy ha muerto la mitad de mi alma" explicaba entonces Thalía desconsolada.

Ahora resignada, la intérprete ha sacado fuerzas para escribir una emotivas palabras de adiós: “Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito. Tú hija estará esperándote también! (me lo contó ayer en la madrugada entre sueños ) Ya estás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ahora solo ERES! Dios nuestro Padre te tenga en sus brazos Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida mi hermosa abuela, y siempre estarás cerquita nuestro. Te amo abuelita. Te amo mucho mucho mucho”, así despide hoy a su abuela”

Laura Zapata, la hermana de Thalía, que vivía con su abuela en Méjico y ha estado cuidándola durante todo su último año de vida en el que su salud ha ido empeorando, ha sido quien ha dado primero a conocer la noticia la triste noticia. “Comunicamos oficialmente la sensible despedida de nuestra amada abuela hoy 24 de junio de 2022. Agradecemos su comprensión en este difícil momento: Hasta siempre amada abuela, gracias por todo, gracias por tanto” La actriz ha compartido también una esquela tras el fallecimiento de la entrañable anciana junto a la que ha explicado: “Ya voló mi amada abuela Eva. Buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida”. La anciana será despedida por la familia en la intimidad en el panteón Francés de Legaria en México.

Thalía hace más de diez años que no vive en Méjico pero sigue manteniendo una estrecha relación con toda la familia y no olvidó estar presente en el último cumpleaños de su querida abuela. Lo contó su hermana Laura Zapata en una reciente entrevista: “Thalía llamó por teléfono, le cantó Las Mañanitas y le dijo: 'Abuelita te quiero, qué bonita estás, tu cara es linda' y ella la escuchó, le da mucho gusto escuchar a Thalía”, revelaba la actriz en una entrevista al medio mexicano Ventaneando en la que era preguntada por la delicada salud de la anciana.

