Así hablaba Rafael Amargo sobre su situación hace solo unas semanas

Rafael Amargo ha sido detenido este jueves por la noche en Alicante, acusado de traficar con drogas desde varios pisos de Madrid. Se trata de su segunda detención; la primera fue en 2020, por causas similares. Hace tan solo tres semanas, el bailaor aseguraba que se encontraba en una etapa tranquila de su vida, concentrado en sus estudios. "Lo tenía apartado, ahora que no puedo salir tanto porque no tengo pasaporte, me dedico a estudiar", comentó. Además, habló de su situación legal, afirmando que estaba a la espera del juicio, confiando en la justicia y con muchas ganas de que todo termine. Dale al play y escucha sus declaraciones.