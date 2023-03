Tamara Gorro pide perdón tras la enorme polémica generada por aparecer 'calva' en su último acto público

La aparición de Tamara Gorro en los Premios Ídolo ha generado una gran polémica. La influencer quiso dar visibilidad al cáncer infantil apareciendo en la alfombra roja 'calva' y con un tocado de mariposas y flores. Un 'outfit' muy especial con el que pretendía pedir más dinero para la investigación de esta enfermedad. Sin embargo, su mensaje no llegó bien al público y ha recibido un aluvión de críticas.

La colaboradora visitaba este viernes el plató del programa Y ahora, Sonsoles para explicar que llevó este look como homenaje a su sobrina, fallecida por cáncer. El programa abría con dicho tema. "Ella quería mandar un mensaje con ese look que no se ha entendido muy bien", ha introducido Sonsoles Ónega. Tamara se sintió arropada por sus compñaeros y no dudó en dar todas las explicaciones pertinentes. ''El look está muy pensado. Sé lo que es la enfermedad, sé lo que es la quimioterapia, lo que es no tener pelo, lo que es el sufrimiento de una familia, las ganas de querer ponerte bonita para dar un paseo, las ganas de vivir...'' comenzó a relatar. "Estoy triste porque cuando uno quiere hacer algo con buena intención y todo se da la vuelta. Conozco esta enfermedad muy de cerca, he perdido a mi sobrina con nueve años y a lo mejor alguien se ha sentido ofendido y por supuesto que pido perdón", comentaba emocionada.

Tamara ha afirmado que en los cinco años de vida de su sobrina existió el sufrimiento, pero que "ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor". La menor ha sido un ejemplo de superación para su tía que afirmaba que la ha "ayudado, enseñado y motivado". También quiso hacer referencia al vídeo que subió a sus redes una vez apareció en el evento: "Quiero dejar claro que en el vídeo que yo enseño, porque hay gente que no lo habrá visto, yo salgo calva, sin maquillaje y de ipso facto salgo vestida y digo quiero ir así, llamando mucho la atención, para que se viralice. Que no suene prepotente, pero lo he conseguido".

Además, ha querido dejar claro que ella está muy implicada con la causa desde su fundación, Una pizca de magia, con la que gana dinero para la investigación de esta enfermedad: ''Salir sin pelo es una manera de visibilizar, sé que el cáncer es mucho más. Estamos hablando de invertir en investigación'', comentaba. "Me salió mal, lo siento, pero repito. Mi niña y yo queríamos esto, y lo hemos conseguido. Estamos hablando de investigación del cáncer", añadiendo que "también hay que hacer autocrítica y no defenderse". Sonsoles zanjaba el tema con un mensaje de apoyo: "Yo no diría que salió mal, sino que no se terminó de entender".