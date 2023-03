María García de Jaime ingresada de urgencia en la recta final de su embarazo

Loading the player...

María García de Jaime ha ingresado de urgencia en el hospital en la recta final de su embarazo. Desde mediados de esta semana, la influencer no se encuentra bien. Acudió al hospital junto a Tomás Páramo donde le diagnosticaron un cólico nefrítico y le recetaron un tratamiento con antibiótico. Una vez en su casa, tras recibir el alta, la creadora de contenido ha seguido con las molestias por lo que han vuelto a acudir al hospital donde finalmente ha sido ingresada porque la fiebre y el dolor no remitían. Su marido ha sido el encargado de contar lo sucedido a través de su perfil social donde ha confesado lo orgulloso que se siente de ella: "María sabía que ese dolor no era de parto, pero era tan fuerte que, por un momento, creíamos que podía ser. Todo se quedó en un contratiempo que no esperábamos… Nunca jamás había visto a María así, ni en el parto ni en otra situación". Por fortuna, su bebé se encuentra perfectamente, y ella va mejorando poco a poco, después de haberse sometido a un tratamiento antibiótico intravenoso. Ahora están a la espera de que nazca su hijo Federico. Dale al play y no te pierdas los detalles de lo sucedido.

María García de Jaime y Tomás Páramo anuncian que su tercer hijo se va a llamar...

No te pierdas la preciosa reacción de la hija de María G. de Jaime al ver la ecografía de su hermanito