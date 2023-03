¡Tiembla Marie Kondo! Drew Barrymore muestra el antes y el después de ordenar su casa

Loading the player...

Es bien sabido que la infancia de Drew Barrymore no fue nada fácil. A los dos años ya trabajaba como modelo y a los siete dio el saltó a la fama tras su participación en la película E.T, el extraterrestre. Se fue de casa con 14 años y aún sin cumplir los 25 se había divorciado dos veces. Cameron Diaz, amiga de la actriz desde hace más de 30 años fue testigo de cómo su compañera de Los ángeles de Charlie, caía en depresión. Drew se encuentra en la actualidad centrada en sus hijas, Olive, de 10 años, y Frankie, ocho. Ha mostrado su lado más gracioso compartiendo un divertidísimo video en su perfil social en el que muestra el antes y el después de ordenar su casa. Ha pasado de tener el suelo lleno de botes y maquillaje e incluso la cama repleta de libros a no tener absolutamente nada fuera de su sitio.¿Quieres ver el cambio de la habitación de Drew Barrymore? Dale al play y no te lo pierdas.

Así fue cómo Cameron Diaz ayudó a su gran amiga Drew Barrymore a superar sus adicciones

El emotivo reencuentro de Drew Barrymore y Dee Wallace 40 años después de rodar 'ET'