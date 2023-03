Mai Meneses asegura que su conciliación es 'complicada': así es la bonita familia que ha formado

Loading the player...

Nena Daconte está de regreso. Tras un parón musical, la artista vuelve con su álbum Casi perfecto, un título que no ha escogido al azar: "He llegado a la conclusión de que ya no busco nada perfecto en mi vida, ni el amor, ni las relaciones, ni la música… me parece bien que sea casi perfecto", ha confesado. La cantante de 45 años está muy ilusionada con su nuevo trabajo, aunque reconoce que es complicado conciliar su vida laboral y familiar. Pero ¿cómo es la via de la artista cuando no está componiendo o sobre los escenarios? Dale al play para conocer la bonita familia que ha formado Mai Meneses.

