Clara Lago sopla las velas de su 33 cumpleaños con su chico, José Lucena, y sobre una 'montaña de dónuts'

Clara Lago lleva ya dos años de amor con su pareja, el músico, actor y empresario hostelero José Lucena. Se han convertido en el mejor apoyo el uno del otro: de hecho, él fue quien animó a la intérprete a presentar la reciente edición de los premios Goya. Está claro que José no podía faltar en un día tan importante como el cumpleaños de Clara. La actriz ha soplado las velas de su 33 aniversario acompañada por su chico y algunos amigos, tal y como ella misma ha mostrado compartiendo algunas imágenes de la celebración. "No había mejor manera de empezar esta nueva vuelta al sol, soplando las velas sobre una montaña de dónuts veganos y rodeada de gente maravillosa", ha comentado. Dale al play y no te lo pierdas.

