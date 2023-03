La viuda de Pelayo Novo se despide de él con un conmovedor mensaje y una foto de su boda

Iciar López Laine ha compartido su dolor por la muerte de su marido, el exfutbolista Pelayo Novo, fallecido el pasado 28 de febrero tras ser arrollado por un tren en la localidad de La Corredoria, en Oviedo. "Vuela alto, pequeño", ha escrito junto a dos fotografías del día de su boda. También ha añadido Let it be al mensaje, el título de la icónica canción de The Beatles, que se puede traducir como "déjalo ser" o "déjalo estar". La pareja se casó el 25 de junio de 2022 en la Catedral de Oviedo y el banquete y fiesta posterior tuvo lugar en una espectacular finca llamada Deloya Latores. Según dijeron, aquel día fue el más feliz de sus vidas. Después se fueron de luna de miel con sus perros a los Dolomitas.

La historia de amor de Pelayo Novo e Iciar López comenzó en noviembre de 2008. Diez años después, la pareja tuvo que enfrentarse a un duro golpe. El asturiano sufrió una caída desde el tercer piso de un hotel en Huesca cuando militaba en el Albacete. Tras 52 días ingresado y con un largo proceso de rehabilitación en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, Novo logró salir adelante, pero las lesiones ocasionadas le obligaron a retirarse del fútbol y buscar un nuevo futuro con el tenis en silla de ruedas.

El deportista aseguró en una entrevista concedida a Antena 3 que no recordaba nada de aquel fatídico suceso. "Eso lo tengo guardado en un cajoncito, es pasado. Vivo el presente, sinceramente. No me paro a pensar en ello. Estoy disfrutando mucho con el tenis en silla y no es un tema que saque ahora ni tengo en mente", explicó. "Durante un año y medio lo pasé muy mal. No disfrutaba en general de los momentos del día, pero el tenis me ayudó a evadirme. Creo que a mí el deporte me ayudó a encontrar una nueva motivación y a salir del bucle malo en el que me podía meter", añadió.

Icíar, que trabaja en una peluquería canina, estuvo a su lado día y noche y su deseo era envejecer al lado de su marido. "Espero seguir creciendo a tu lado, aprendiendo de ti, de tu afán de superación y de tus ganas de vivir, de tus ganas de exprimir la vida y de disfrutarla al máximo. Y que si un día no te apetece disfrutar, estar ahí para lo que necesites. Porque la vida es eso, caer y levantarse y yo decido abrazarte hoy, mañana y siempre", le dijo recientemente a Novo.

La despedida de Icíar ha llegado tras el emotivo y multitudinario funeral del deportista, que tuvo lugar el pasado jueves, 2 de marzo, en la iglesia de San Francisco de Asís, en la plaza del Fresno. La ceremonia estuvo oficiada por Pedro Fernández, primo de Pelayo Novo, y el templo se quedó pequeño para albergar a los centenares de familires y amigos que acudieron a darle el último adiós. Horas después, el Oviedo, club en el que había jugado el fallecido, le dedicó un sentido homenaje en el estadio Carlos Tartiere.