Julio Iglesias Jr.: no te pierdas su entrevista más sorprendente y sincera en ¡HOLA!

50 años no se cumplen todos los días. Es una cifra redonda, y Julio Iglesias Jr. ha querido celebrarlo de una forma especial, concediendo su entrevista más sincera y sorprendente a ¡HOLA!

En 'Julio Iglesias Jr., lo mejor de mi vida', el cantante se sienta delante de nuestras cámaras para confesarse como nunca antes lo había hecho. Haciendo gala de esa frescura y naturalidad que siempre le ha caracterizado, no elude ningún tema. Empieza esta nueva década "feliz y 100% satisfecho", echando la vista atrás para repasar los momentos más importantes de su vida -desde la separación de sus padres, Isabel Preysler y Julio Iglesias, a su divorcio-. Pero, también, se pronuncia sobre algunos de los acontecimientos mediáticos que su familia ha protagonizado en los últimos tiempos, como la sonada ruptura de su madre con Mario Vargas Llosa o la inesperada reconciliación de su hermana Tamara con Íñigo Onieva.

En el primer capítulo de esta videoentrevista, ‘Cómo han pasado los años’, recuerda su infancia: las lágrimas de su madre, las ausencias de su padre y el secuestro de su abuelo, el doctor Iglesias Puga, que marcó un antes y un después en su vida. El capítulo podrá verse este viernes, 3 de marzo, a partir de las 21 horas, en ¡HOLA! +

"He vivido una vida bastante peculiar y bonita, he podido viajar, disfrutar, aprender, he podido conocer a muchísima gente que me ha aportado mucho… No me puedo quejar y soy una persona feliz", nos dice, con esa sonrisa que siempre va por delante.