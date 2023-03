Óscar García, exjugador del Barça, desolado por la muerte de su hija: 'Me pregunto por qué no me ha tocado a mí' Luis Enrique, que también perdió a una hija, le ha enviado un mensaje de apoyo

El pasado 25 de noviembre Óscar García, entrenador y exjugador del Barça y del Espanyol, comunicó que su hija Marina, de 21 años, había fallecido a causa del cáncer. "¡Vuela alto, amor mío!", publicó junto a una foto en la que aparecía con su primogénita. La muerte de la joven ha marcado un antes y un después en la vida de Óscar García. "Lo estamos aceptando", ha dicho el deportista en El Suplement de Catalunya Ràdio. "No hay otro remedio. Ha sido un golpe duro, ya que son cosas antinaturales que pasan, pero tenemos que mirar hacia delante", ha añadido.

En estos momentos de profundo dolor, el deportista se ha volcado en el cuidado de sus otras dos hijas. "Tenemos que continuar fuertes y pendientes de las dos hijas que tengo. Los adultos podemos tener más recursos, pero a veces las niñas no pueden entenderlo", ha declarado. "Creo que es algo que debe hablarse, es importante, ya que no somos ni los primeros ni los últimos a los que ha sucedido esta desgracia. No podemos pararnos en esto, tenemos dos niñas más a las que tenemos que ayudar para que tengan una vida como la de cualquier adolescente", ha manifestado. "Esto es lo más duro que pasarán en su vida, no hay cosa más dura que esto. Hay que mirar hacia adelante, hay que pasar todas las fases y llorar cuando se tenga que llorar", ha continuado.

La familia de Óscar García ha recorrido un largo y duro camino desde que diagnosticaron cáncer a Marina. "Al principio parecía que, tras la primera operación, no podría volverle a pasar. Sin embargo, volvió a recaer. Han sido unos años sin descanso, en este sentido", ha manifestado. De hecho, él tuvo que dejar su trabajo como entrenador del Reims para estar cerca de su hija cuando su estado de salud empeoró. A pesar del triste final, el deportista ha dado las gracias al Hospital Sant Joan de Déu y al Hospital Taulí por cómo trataron a la joven.

Óscar García se encuentra en pleno duelo y no deja de pensar en lo injusta que puede ser la vida a veces. "Me pregunto por qué no me ha tocado a mí. Por qué en vez de pasarle a ella, no podría haberlo pasado yo. Ella tenía toda una vida por delante", ha lamentado. Ahora intenta recordar todas las virtudas de su hija para sobrellevar el dolor. "Lo fuerte que era, no se dejaba vencer por la enfermedad. Era una persona con mucha vitalidad, con muchas ganas de hacer cosas, era como la madre de sus dos otras hermanas", ha pronunciado.

La muerte de Marina ha recordado, inevitablemente, a la de Xana, la hija de Luis Enrique. La pequeña, de nueve años, fallecía en 2019 a causa de un osteosarcoma. Según ha contado Óscar García, Luis Enrique ha estado muy pendiente de él y de su familia tras lo ocurrido. "Cuando le pasó la desgracia hablé con él, y ahora que me ha pasado a mí me dijo que me había pensado mucho porque son situaciones similares. Tanto él como yo coincidimos en que tenemos que mirar adelante, tenemos mucha gente alrededor que nos necesita".

