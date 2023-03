La gran familia de Cesc Fábregas y Daniella Semaan: cinco hijos, entre ellos una youtuber de 23 años y un futbolista de 19

El futbolista catalán Cesc Fábregas ha formado una gran familia junto a su esposa, Daniella Semaan. El matrimonio tiene tres hijos en común, Lía (9), Capri (7), y Leonardo (5) y a ellos se unen María (23) y Joseph (19), los dos jóvenes nacidos del anterior matrimonio de la modelo con el acaudalado empresario libanés Elie Taktouk. Ahora viven juntos en Italia. Toda la familia comezó una nueva vida el pasado verano en la región de Lombardía cuando el exblaugrana fichó por el Como 1907, un equipo de segunda división de la liga italiana, del que se convirtió en accionista. Después de vivir un tiempo en Mónaco, donde Cesc jugó tres temporadas, comenzó una nueva y emocionante etapa en el país transalpino, no solo como jugador sino también como empresario.

VER GALERÍA

Maria Taktouk, la hija mayor de Daniella Semaan, siempre ha vivido con su madre y Cesc Fábregas, a quien adora. De todos sus hijos es la primera de la familia en comenzar a despuntar. Desde que cumplió la mayoría de edad esta joven ha ido pidiendo paso por su belleza y en la actualidad, a sus 23 años, es una youtuber con más de 850.000 seguidores y con cierto talento para la música. Muchos podrían pensar al verla que más que la hija de Daniella Seeman, parece su hermana. Lo cierto es que viendo imágenes como ésta no hay duda de que físicamente comparten muchos rasgos y gusto por la moda.

Son amigas, confidentes y suelen dedicarse mensajes muy cariñosos en las redes sociales, donde Maria muestra la inmensa admiración que siente por su madre. "23 y llena de tanto amor. Gracias mamá por todo lo que haces te amo", señaló al soplar las velas de su tarta de cumpleaños en la preciosa fiesta que le organizaron en su casa rodeada de toda su familia. A su madre la define como "una mujer con un corazón de oro y una mente de acero. Me has enseñado fuerza y ​​valor, me has enseñado lo que significa ser una mujer amable y fuerte. Me has enseñado amabilidad, amor, pasión... Tengo tanta suerte de poder tener tu amor incondicional, bondad, fuerza e inteligencia todos los días. Ser tu hija es mi mayor bendición y doy gracias a Dios todos los días por tener una madre como tú. Te amo".

VER GALERÍA

Joseph es el otro hijo que Daniella tuvo durante su matrimonio con Elie Taktouk. El joven tiene 19 años y juega como centrocampista en el club de fútbol suizo Chiasso. Ha seguido los pasos de Fábregas, que siempre le ha querido y le ha tratado como a un hijo más. A los 18 años comenzó jugando en el Rayo Vallecano y sigue los consejos del exjugador del F.C. Barcelona y la Selección. Al igual que su hermana Maria, siente devoción por sus hermanos pequeños, Lía, Capri y Leonardo.

VER GALERÍA

Lía Fábregas, la primera hija que tuvo Cesc Fábregas con Daniella Semaan, cumplirá diez años el próximo 10 de abril y ya es un clon de su padre. "Eres la mejor hermana mayor/pequeña que cualquiera podría haber deseado. Gracias por todo el amor y la alegría que traes donde quiera que vayas", dice Maria Taktouk. En su canal de YouTube en ocasiones ha hablado de sus hermanos y asegura que Joseph es como un payaso, es divertidísimo. Lía es una genia, Capri una diva y Leonardo, el benjamín de la familia, al que tambien le gusta el fútbol, como a su padre y su hermano mayor. Juntos han asentado las bases de lo que es ser una gran familia y todos ellos son inseparables.

-¡Un gran equipo en alta mar! Leo Messi, Luis Suárez y Cesc Fábregas disfrutan en Ibiza con sus respectivas familias