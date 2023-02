Antonela Roccuzzo y el accesorio del que todos hablan: un bolso con forma de rosa de 4.950 euros La bella argentina causó sensación en los premios 'The Best', donde su marido, Leo Messi, fue elegido mejor jugador del año

Sabíamos que Leo Messi iba a ser uno de los grandes protagonistas de la gala de los premios The Best, que se ha celebrado esta semana en París. El futbolista argentino fue elegido mejor jugador del año bajo la atenta mirada de su mujer, Antonela Roccuzzo, quien consiguió 'robarle' todo el protagonismo ante los fotógrafos. No lo decimos nosotros, lo dicen los comentarios de las personas que se encontraban allí y todo el revuelo que ha provocado en las redes sociales.

Antonela, que cumplió 35 años el pasado 26 de febrero, estaba realmente espectacular y causó furor al desfilar por la alfombra verde de la mano de su esposo. Un año más, la bella argentina se decantó por el negro (que es el color que siempre elige para acudir a estos premios), aunque quiso darle un toque diferente con algunos detalles.

Además de su intenso labial rojo y su manicura a juego, la mujer de Messi lució un bolso de lo más llamativo. Todos hablan del accesorio con el que posó Antonela: el bolso 'Dolce Box' de Dolce & Gabbana que tiene un precio de 4.950 euros. "Símbolo de feminidad", está realizado en resina pintada a mano y tiene un asa superior.

Éxito total

Tal y como puede verse en las imágenes, Antonela lució su imagen más chic con su vestido negro de cuello alto. Se trata de un diseño muy elegante pero sexy a la vez, ya que en el lateral tenía una sugerente abertura que dejaba al descubierto sus piernas. Además, se decantó por unas sandalias con plataforma y taconazos. La mujer de Leo Messi completó su look con piezas de joyería de brillantes y recogió su melena en una coleta baja desenfadada, dejando algunos mechones sueltos.

"Estaba impactante", "Qué hermosa, la adoro", "Anto, nuestra primera dama", "Belleza absoluta", "Anto la rompe", "El bolso no puede ser más ideal", "Me encanta su look" o "Estoy enamorada de esta pareja", son algunas de las reacciones que han provocado.

Un año redondo

Tras ganar el Mundial de Qatar con la selección argentina, este ha sido un nuevo e importante reconocimiento en la carrera de Leo Messi. Por eso, el jugador ha querido mandar un mensaje para dar las gracias "a todos los que hicieron posible que ganara este premio". "A todos los de la @afaseleccion, a mi familia y amigos, a los 45 millones de argentinos que confiaron en nosotros... Y felicidades a todas las ganadoras y ganadores de los @fifa The Best, especialmente a @lioscaloni y a @emi_martinez26 que tanto merecieron sus premios también. Un abrazo a todos, ¡¡nos vemos pronto!!", publicó en sus redes. "Felicitaciones amor. Estamos muy orgullosos de vos", le ha dicho Antonela.

