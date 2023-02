Teresa Andrés Gonzalvo y Marta Lozano, las dos españolas más 'fashion' de la Semana de la Moda de Milán

Febrero es sinónimo de moda. Las principales ciudades del mundo acogen en sus calles a los diseñadores más prestigiosos que presentan sus nuevas colecciones sobre las pasarelas. Teresa Andrés Gonzalvo y Marta Lozano han sido las encargadas de poner el acento español en el front row de la Semana de la Moda de Milán, siendo imagen de algunas de las firmas más conocidas de la industria fashion. En esta ocasión, las influencers, que también son grandes amigas, han deslumbrado en la capital de la Lombardía con sus looks, siempre elegantes, pero con el toque creativo que las ha llevado a convertirse en referentes de estilo.

Las creadoras de contenido valencianas han adelantado con sus outfits algunas de las tendencias que más vamos a ver esta primavera y que son imprescindibles para crear un buen fondo de armario: como los vestidos lenceros, los zapatos con grandes plataformas, los conjuntos de dos piezas con aires noventeros, las transparencias, el tejido vaquero o los total looks en blanco con pops de color en los accesorios. En lo referido a los maquillajes, tanto Teresa como Marta se apuntan al clean look, que se basa en no llevar muchos productos, o si se llevan de manera muy sutil, y el pelo recogido resaltando la belleza natural de cada uno.

Teresa, que es una enamorada de Italia porque realizó un Erasmus en Roma y siempre que puede disfruta de las tradiciones tanto culturales como gastronómicas del país transalpino, ha acudido acompañada de su marido Ignacio Ayllón. El maestro se ha tomado una excedencia en su trabajo para emprender una nueva etapa laboral relacionada con el mundo de la moda y las redes sociales. Una aventura que le está trayendo grandes alegrías, porque en la Fashion Week de Madrid ha podido cumplir uno de sus sueños subiéndose por primera vez a una pasarela de la mano de la firma española Ortruta. Todo ello bajo la atenta mirada de su orgullosa esposa que se encargó de inmortalizar ese momento tan especial. Además, ayuda a gestionar el marketing de la clínica de estética de la que Teresa es dueña en Alicante.

Quién no ha podido asistir a la cita en esta ocasión ha sido Mery Lozano, hermana pequeña de Marta, que, siguiendo los pasos familiares, se está labrando un nombre propio entre las nuevas generaciones de las plataformas online por su buen gusto a la hora de vestir. De la misma manera, su esposo, el odontólogo Lorenzo Remohi, se ha quedado en España porque tenía que cumplir con los compromisos de su clínica dental.

