Fallece a los 66 años el hermano mayor de Madonna, Anthony Ciccone

Anthony Ciccone, el hermano mayor de Madonna, ha fallecido a los 66 años por causas que todavía no han trascendido. El encargado de dar esta triste noticia ha sido el músico Joe Henry, casado con Melanie, otra de las hermanas de la popular cantante. "Mi cuñado salió del plano terrenal esta noche. Lo conozco desde los 15 años. Anthony era una persona compleja y Dios sabe que tuvimos nuestras desavenencias, pero lo amaba como a un hermano. Los problemas desaparecen y la familia permanece. Adiós, hermano. Quiero pensar que Dios te está esperando allí arriba para recibirte".

Anthony había tenido una vida compleja y durante un tiempo tuvo que hacer frente a una adicción al alcohol que le llevó, incluso, a vivir en las calles. Todos estos problemas le acabaron distanciando de su familia, puesto que, según él, no se preocupaban por las calamidades que estaba sufriendo. "Soy un cero a sus ojos, no soy una persona, soy una vergüenza. Me dan la espalda, les da igual lo que me pase. Nunca me han querido", declaraba en una entrevista con el Daily Mail en 2011. Finalmente, tras pasar por un centro de rehabilitación, el hombre consiguió superar sus demonios y volvió a recuperar la relación con algunos de sus seres queridos.

La numerosa familia de Madonna

La intérprete de Vogue nació en el seno de una familia numerosísima compuesta por otros siete hermanos: Paula (63), Christofer (62), Melanie (61), Martin (65), Jennifer (55), Mario (54) y el fallecido Anthony. La infancia de la artista, que transcurrió en Michigan, no fue nada fácil, ya que su madre perdió la vida con tan solo 33 años a causa de un cáncer de mama. Además, a los pocos meses su padre rehizo su vida con otra mujer alejándose de ellos hasta perder por completo el contacto con él. "Me he llegado a sentir increíblemente sola", confesaba la Reina del Pop a Ellen DeGeneres en 2010.

Sin embargo, este hecho tan traumático no le robó la ilusión a la vocalista, ya que ha logrado construir un bonito y unido hogar junto a sus seis hijos. Lourdes, de 27 años, Rocco, de 23, David Banda, de 18, Mercy James, de 17, y las gemelas Stella y Estere, de 12. La mayoría de ellos han heredado el talento artístico de su progenitora y están siguiendo sus pasos en el mundo del espectáculo, aunque en diversas disciplinas, desde la interpretación, como Rocco fruto de su matrimonio con el director británico Guy Ritchie, hasta el modelaje, en el caso de su primogénita.

En lo referido a asuntos del corazón, la ganadora del premio Grammy mantiene una discreta relación con el modelo Andrew Darnell, 41 años menor que ella. Aunque en las últimas semanas medios británicos han informado sobre una posible ruptura, ninguno de ellos ha confirmado estos rumores.

