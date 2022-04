Madonna rompe con su novio de 28 años, Ahlamalik Williams

Madonna ha decidido poner punto y final a su relación con Ahlamalik Williams. A pesar de que la reina del pop conoció a este bailarín en el año 2015, la chispa entre ellos no surgió hasta cuatro años más tarde, cuando juntos comenzaron una nueva etapa como pareja. Ahora, parece que esta historia de amor ha llegado a su final, ya que la cantante ha preferido que sus vidas tomen caminos separados. Al parecer, no ha sido la acusada diferencia de edad entre ellos, el joven tan solo tiene 28 años, mientras que la intérprete de Like a Virgin ya ha cumplido los 63, la causante de la ruptura.

El obstáculo insalvable para esta pareja ha sido la apretada agenda de la artista, repleta tanto de compromisos laborales, porque se encuentra completamente volcada en la producción de su biopic, como personales, donde su máxima prioridad es el bienestar de sus hijos. Así lo ha afirmado una fuente cercana a los ya exnovios al tabloide británico The Sun. De la misma manera, este confidente ha querido afirmar que este distanciamiento se ha hecho desde la cordialidad y que ambos quieren quedarse con los buenos recuerdos que han creado juntos y mantener el respeto, conservando así una amistad. "Están en buenos términos y no hay resentimientos, pasaron meses juntos, tanto de gira como confinados, pero ahora están en diferentes puntos en su vida", ha añadido.

Madonna, por su parte, ha lanzado un mensaje un tanto inquietante a través de sus perfiles sociales. Su última publicación ha causado mucho revuelo, pues con estas palabras apunta a que no todo ha sido en una situación tan agradable como puede parecer en un principio. "El karma te indica cuando alguien no es bueno en tu vida. Dios los usará continuamente contra ti para que te hagan daño, pero llega un momento que eres lo suficientemente fuerte para dejarlos ir". Un texto cargado de significado que todavía no sé puede saber si hace referencia directa al que ha sido su compañero de vista ahora ahora y a este capítulo que se acaba de cerrar para ellos.

Sin embargo, parece que esta reciente separación no ha dejado el corazón de la cantante demasiado roto, pues la noche del pasado martes fue vista por las calles de Los Ángeles compartiendo cena con un misterioso hombre. Aunque la identidad de su cita todavía no ha trascendido públicamente, parece ser que la gran diva de la canción disfruta de esta compañía con asiduidad, puesto que él también fue su compañero durante una fiesta celebrada en Beverly Hills solo 24 horas después de esta primera cena.

