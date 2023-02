Lorena Castell cuenta cuál fue el inesperado escenario de su primer beso con Rubén Bernal

Lorena Castell se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros más queridos de la televisión gracias a su triunfo en la séptima edición de MasterChef Celebrity. Conocida por su desparpajo, alegría y buen humor, la colaboradora de Zapeando es todoterreno por naturaleza. Además se ha atrevido a concursar en Splash! Famosos al agua, consiguiendo el quinto puesto de 28 famosos, y en la segunda temporada de El Desafío. Precisamente, este último programa ha tenido mucho que ver en el comienzo de relación con Ruben Bernal, tal y como ella misma ha contado en 'El Hormiguero', sorprendiento a su presentador.

Lorena Castell se lleva a su hijo al trabajo ¡vestido de chulapo!

"La primera vez que me enrollé con él fue en el plató de El Desafío, ¡esto no lo sabías tú!", ha contado entre risas. Según ha explicado el actor fue como amigo de Juan Betancourt, que también concursaba y, en palabras de Lorena, "la cosa acabó... ¡perfectamente!". Un año más tarde, la historia no ha dejado de avanzar y Ruben es un apoyo fundamental para la presentadora, que además es cantante, actriz y empresaria ya que tiene un bar en Malasaña, el Ideal, y un estudio de tatuajes.

Una auténtica todoterreno

La colaboradora comenzó a trabajar en los medios de comunicación en el canal 8tv de la mano de Jordi González. Pero ese solo fue el principio, ya que Castell ha sido reportera, ha copresentado No le digas a mamá que trabajo en la tele junto a Goyo Jiménez y Dani Rovira y ha estado opinando en los debates de Gran Hermano, programa en el que terminó fichando como presentadora de los resúmenes diarios de en su duodécima edición. Además, la tatuadora también colaboró en ¿Por qué no te callas?, Lo que diga la rubia, El Marco, Espejo público, 1, 2, 3... Hipnotízame, Yu: no te pierdas nada y ha sido participante de LOL, si te ríes pierdes.

Enamorada del deporte, la vida fitness, la buena alimentación y los viajes, Lorena también ha hecho sus pinitos en la moda de la mano de su amigo Eduardo Navarrete, pero actualmente está triunfando con su Bingo para señoras, una fiesta-espectáculo en Florida Park (Madrid) en el que las risas, los bailarines, las acrobacias, la música y los chistes son los grandes protagonistas. "Se trata de un nuevo concepto de show a caballo entre el monólogo, el cabaret y una fiesta de amigos casera", dijo la presentadoraa sobre este divertido trabajo en el que siempre hay sorprendentes invitados.

Castell, que está pasando por uno de sus mejores momentos profesionales, siempre ha asegurado que su familia, formada por su madre, su hermano, su hijo Rio y su actual pareja (Rubén Bernal), es sagrada. Lorena además estuvo casada con el artista Juanito Makandé hasta que se separaron en 2015 y en 2020 puso fin a su relación con el empresario Eduardo Dabán, padre de su único hijo. A la espera de que su peque se haga un poco más mayor para hacer todavía más planes con él, la también presentadora de Zapeando (suele sustituir a Dani Mateo) vive la vida al máximo e intenta viajar con su niño por todo el mundo.