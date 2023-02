Muere el único hermano de la actriz Hayden Panettiere a los 28 años

La actriz Hayden Panettiere ha perdido a su único hermano Jansen, que ha muerto a los 28 años de edad. La representante de la actriz Kasey Kitchen ha confirmado la triste noticia, explicando que se está investigando lo ocurrido. Se ha informado de que las autoridades acudieron a la residencia del fallecido el pasado fin de semana y encontraron sus restos, aunque se descarta una muerte violenta. La familia está destrozada no solo porque ha sido algo inesperado, sino porque Hayden consideraba a su hermano como “su mejor amigo”, como apunta el Daily Mail.

Jansen Panettiere también trabajó como actor en series como Blue Clues, Even Stevens y tuvo un pequeño papel en la sitcom Hope & Faith, además de protagonizar junto a su hermana el drama Colors of Love y la exitosa The Walking Dead. Con el paso del tiempo ejerció como actor de doblaje en cintas como Ice Age 2 – Now Taut’s y Robots. Uno de sus últimos papeles fue en la cinta Love and Love Not, de 2022, aunque en los últimos años estaba bastante retirado del mundo de la interpretación y el doblaje.

Se dedicaba a pintar como una manera de afrontar sus problemas de ansiedad y depresión. “Pinto mis problemas. Me da una sensación de que tengo un propósito” declaró en una ocasión. La estrecha relación que tenían los hermanos quedó reflejada en varias publicaciones en sus perfiles sociales como la que compartió Jansen hace solo unas semanas. En la imagen se veía a su hermana cortándole el pelo, mientras él miraba a cámara sonriente. “No es el primer corte de pelo que intenta” escribía.

Hayden Panettiere, de 33 años, es una intérprete conocida por haber encarnado a Claire Beneet en la serie Héroes y Juliette Barnes en Nashville, entre muchos otros papeles. Hizo también sus pinitos como cantante y fue incluso nominada a un premio Grammy en 1999 al mejor álbum infantil por un trabajo titulado Bichos. La artista tiene una relación con el boxeador Wladimir Klitschko con quien es madre de una niña.