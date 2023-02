Gianluca Vacchi, devastado tras la pérdida de su madre a la que dedica una conmovedora carta

Duro golpe para Gianluca Vacchi y toda su familia. El empresario italiano comunicaba este sábado por la tarde que "hace unos días mi querida madre nos dejó", ha escrito en su perfil público para comunicar la triste noticia. El también DJ confiesa estar "devastado" tras la pérdida de su progenitora, expresaba en un texto al que acompaña un entrañable vídeo familiar para homenajear a la fallecida.

Reconoce el magnate que algo así es "parte del ciclo vital" de las personas, si bien no puede evitar sentir un profundo "dolor por esta pérdida". Añade que "todo esto se mitiga" en parte al "saber que ella ahora está en paz, reunida con su amado esposo, mi padre, quien la esperó mucho tiempo con los brazos abiertos", confesaba Gianluca en la conmovodera carta dedicada a su madre.

"Mi querida mamá, qué gran lección nos has dado todos estos años. Luchaste como una leona. resistente y tenaz. Siempre has demostrado que eres infinitamente superior a las adversidades que te golpeaban", subraya. "Cuando era pequeño siempre te dije que me casaría contigo... porque te amé con locura y siempre lo haré. Me siento orgulloso de haberte dado a ti y a Sharon (la mujer de Gianluca) a nuestra pequña Blu Jerusalema (la hija del magnate): rezo para que ella pueda tomar vuestra fuerza y vuestra inmensa dimensión como mujer", enfatiza.

"Mamá, cada día seguirás a nuestro lado y ahora más que nunca. Cuando mi hija vea una foto tuya y diga "abuela", me estallará el corazón de felicidad mirando al cielo y sonriéndote. Te amo, mamá. Siempre tuyo, Gianluca", concluye.