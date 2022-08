¡Son un equipo! Gianluca Vacchi juega al pádel con su hija de año y medio en brazos

Loading the player...

Para Gianluca Vacchi la prioridad es disfrutar al máximo de la familia que ha formado junto a Sharon Fonseca, un sueño cumplido para ambos. Blu Jerusalema, que en octubre cumplirá dos años, es la gran protagonista del día a día de la pareja y parece que a ella también le gusta mucho pasar tiempo con sus padres y sumarse a todos sus planes dentro y fuera de casa. Tan inseparables son que incluso la niña se suma a los entrenamientos del popular DJ. La pequeña no solo le anima mientras hace flexiones o juega al pádel, sino que forma un tándem perfecto a su lado y también compite en los partidos que su progenitor disputa. ¡Son invencibles y no hay reto que se les resista! El empresario italiano ha contado que hace todo lo que desea su hija, como llevarla en brazos a la vez que devuelve la bola al otro lado de la red. ¿Quieres ver este simpático equipo de dobles? Dale al play y no te lo pierdas.

