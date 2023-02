Helen Mirren rendirá homenaje a Isabel II en los Premios BAFTA en presencia de los príncipes de Gales La actriz británica, de 77 años, dio vida a la soberana en 'The Queen', película que le valió los cuatro premios más prestigiosos de la industria, el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el del Sindicato de Actores

Después de dos años de ausencia debido al fallecimiento del duque de Edimburgo y algunas restricciones en su agenda, los príncipes de Gales volverán a asistir a una de las citas más relevantes en Reino Unido: la ceremonia de los premios BAFTA. "El príncipe y la princesa de Gales asistirán a la ceremonia de los premios BAFTA EE en el Royal Festival Hall el 19 de febrero. El príncipe, presidente de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas de la Televisión y la princesa asistirán a la ceremonia de entrega de premios antes de conocer a los ganadores de las categorías y a los nominados al premio EE Rising Star", señalaba el comunicado enviado desde el Palacio de Kensington.

Una cita a la que Guillermo y Kate regresan cinco meses después del fallecimiento de la reina Isabel II y a la que acudirán por primera vez como príncipes de Gales. Helen Mirren, la intérprete que retrató de un modo magistral a la soberana británica en The Queen, película que le valió cuatro de los premios más prestigiosos de la industria, el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el del Sindicato de Actores en 2007, rendirá un homenaje muy especial a la difunta soberana durante la gala. En el comunicado enviado por la Academia se ha querido reconocer la especial vinculación que existía entre Isabel II y esta entrega de premios: “La Reina ocupa un lugar único en la historia de BAFTA, una relación cercana que se extendió durante 50 años. A través de sus diversos patrocinios, la Reina fue reconocida por su apoyo a las industrias creativas del Reino Unido”.

Durante las últimas cinco décadas, los BAFTA han mantenido una estrecha relación con la Familia Real, ya que el fallecido duque de Edimburgo fue presidente de la Academia Británica de Cine entre los años 1959 y 1965 y fue el primero en la línea de patrocinios reales. Incluso donó su parte de las ganancias del documental Royal Family de la BBC de 1969 a la Society of Film and Television Arts, que fue la predecesora de los BAFTA, para ayudarlos a establecer una sede.

Helen Mirren se subirá al escenario del Royal Festival Hall londinese para rendir este homenaje a la reina, en presencia de Guillermo y Kate. La veterana intérprete, de 77 años, no solo representó a Isabel II en The Queen, también repitió el papel en la obra de Broadway The Audience en 2014. En 2003 fue nombrada Dama del Imperio Británico por su servicio a las artes. Y en 2011, tuvo la oportunidad de conocer en persona a la reina Isabel durante una recepción celebrada en el Palacio de Buckingham, de la que habló con orgullo y admiración.

Precisamente dos años después de aquella cita, lsabel II recibió su propio BAFTA. Su largo historial de apoyo al cine y la televisión en el Reino Unido quiso celebrarse haciéndole entrega del premio honorario de la Academia Británica. Poco después de morir, Helen Mirren destacó lo orgullosa que estaba "de ser isabelina". "Lloramos a una mujer que, con o sin la corona, era el epítome de la nobleza", dijo la estrella, que volvió a interpretar a la Reina en el Jubileo de Platino de Isabel II durante el espectáculo Gallop Through the Ages.

El año pasado con motivo del fallecimiento de Isabel II el 8 de septiembre de 2022, se envió un mensaje de condolencias a la familia desde la organización. “La reina ocupa un lugar único en la historia de la Academia y la extrañaremos enormemente. Nuestros pensamientos están con nuestro Presidente, Su Alteza Real el Duque de Cambridge y la Familia Real, a quienes ofrecemos nuestro más sentido pésame”. En 2021 hicieron lo propio con el duque de Edimburgo, que falleció el 9 de abril de 2021.