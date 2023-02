El enorme parecido de Emma Thompson con su hija Gaia, también actriz La artista acudió al estreno en Londres de su nueva película 'What's Love Got To Do With It?' acompañada de su marido Greg Wise y la menor de sus hijos

Emma Thompson está de estreno. La popular actriz acudió a la premiere londinense de su nueva película What's Love Got To Do With It? acompañada de su marido, Greg Wise, y su hija Gaia, que es el vivo retrato de la artista británica. Dispuesta a pasárselo bien, la ganadora de dos Oscar por Sentido y sensibilidad y Regreso a Howards End puso la nota de color en la premiere con un traje de chaqueta en color rosa, unas zapatillas blancas, y la amplia sonrisa que siempre le acompaña.

Sin parar de hacer bromas y posando de un modo desenfadado sobre la alfombra roja del Odeon Luxe, en Leicester Square, la actriz, de 63 años, presentó esta comedia dramática dirigida por Shekhar Kapur, a partir de un guión de Jemima Khan, ex de Hugh Grant. Emma Thompson comparte elenco en el filme con Lily James, Shazad, Shabana Azmi, Emma, ​​Sajal Aly, Oliver Chris, Asim Chaudhry, Jeff Mirza, Alice Orr-Ewing y Rahat Fateh Ali Khan.

Si bien la ganadora de dos Oscar, dos Globos de Oro y un Bafta se convirtió en la gran protagonista del estreno, su hija, vestida de Giorgio Armani, también acaparó un buen número de flashes debido al extraordinario parecido físico que tiene madre e hija. Desde hace algunas semanas la hija de Emma Thompson y Greg Wise viene acaparando todas las miradas, no solo por su atractivo sino también por su estilo. La joven, de 23 años, suele acompañar a sus padres a cada uno de sus eventos. Hace un mes asistió con el actor al estreno de Kurios del Circo del Sol en Londres y deleitó a los presentes con un top transparente y una falda a rayas mientras posaba junto a su padre.

Gaia desde muy joven quiso seguir los pasos de sus padres en el mundo de la interpretación. Emma Thompson y Greg Wise se conocieron en 1995 cuando formaban parte del reparto de Sentido y sensibilidad, la adaptación a la gran pantalla del libro de Jane Austen por la que la actriz recibió un Oscar al mejor guion adaptado. En diciembre de 1999 tuvieron a su hija Gaia, que ha hecho sus pinitos en la actuación gracias a títulos como Nunca es tarde para enamorarse, Un paseo por el bosque, Testigo mudo, además de tener pendientes otros títulos como A book about her, A Love Worth Fighting For y poner la voz de Hera en The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Además de la interpretación, está volcada en el tratamiento de los desórdenes alimentarios, pues ella misma sufrió anorexia con 16 años y tuvo que luchar contra la enfermedad. Gaia tiene otro hermano Tindyebwa Agaba, un niño soldado de Ruanda al que Thompson y Wise adoptaron en 2003 cuando era ya un adolescente y en la actualidad tiene 35 años.