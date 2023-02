Primeras palabras de Eulalia Ramón, viuda de Carlos Saura, tras el fallecimiento del cineasta

Horas después de conocerse el fallecimiento de Carlos Saura, su viuda - Eulalia Ramón- ha dado sus primeras declaraciones para recordar al gran cineasta. La mujer del director de cine ha querido hablar con la prensa para mantener el legado y la buena relación que tuvo Carlos Saura siempre con los periodistas. Con los ojos llenos de lágrimas, ha explicado cómo ha sido el último adiós a su marido: "Se ha ido a lo grande, cuando se tenía que ir. Se ha ido tranquilo. Le he puesto la canción de Por qué te vas y le he dicho que no estaba solo y que nunca iba a estar solo. Se ha ido en paz, tranquilo y con mucho amor".

Muy emocionada, Eulalia ha contado que en sus últimos días le dictó una carta que ella misma escribió con sus últimas voluntades. Carlos Saura quería dejar por escrito sus deseos y sobre todo dar las gracias a su familia. En esta misiva, el director pidió a su familia que pasara lo que pasara, acudieran hoy a Sevilla en su nombre, y así lo van a hacer: "Él quería por encima de todo que sus hijos y yo leyéramos y recogiéramos el Goya y lo vamos a hacer porque era su deseo. Estamos muy agradecidos porque sabemos que le quieren mucho y que hay gente que ha vivido con él cosas increíbles y que han podido disfrutar de su inteligencia y su imaginación. Vamos a acudir al evento para leer las sus últimas palabras en las que él se siente como una estrella en el cosmos" .

Eulalia y los siete hijos de Saura quieren agradecer a la familia del cine todo el cariño que siempre ha recibido el director. Carlos deja un gran legado ya que ha trabajado hasta el final de su vida. El pasado viernes se estrenó su última película, Las paredes hablan, y su obra de teatro Lorca por Saura, que protagoniza India Martínez. En estas declaraciones, su mujer ha querido recordarle por su gran personalidad: " Él no tenía un humor gratuito. Tenía una sentido del humor muy grande, muy profundo y de verdad. Era muy inteligente, sensible y cercano".

Carlos Saura se ha marchado a lo grande y rodeado de todos sus seres queridos. Además de su gran legado cinematográfico, deja una familia muy unida. Eulalia ha querido describir al director como "su compañero de vida" y ha confesado que lo que les unió y enamoró es que ambos eran "dos espíritus libres". Desde que se conocieron en 1993, han sido inseparables. Carlos y Eulalia se convirtieron en marido y mujer en 2006, cuando el cineasta tenía 74 años y ella 46. Fue una boda íntima y muy reducida celebrada en la sierra de Madrid, en la localidad de Collado Mediano, donde tiene una casa que ha sido su hogar. Durante el "sí, quiero" participó la única hija que tuvieron juntos, Anna, que por parte paterna tiene seis hermanos mayores, todos varones.

Al lado de Eulalia, Carlos encontró la estabilidad. Siempre decía que es estupenda y muy trabajadora y comentaba con humor que solo tiene un defecto, ser actriz. Además, al ser preguntado en LOC por su relación, parafraseaba a Cantinflas y decía que "el amor es el mejor amortiguador". El deseo de Saura era llegar a los cien años, un siglo de vida que esperaba cumplir sin dejar de trabajar. Tras su fallecimiento, su familia cumplirá su último deseo, recoger el Goya de honor por su grandísima carrera profesional.