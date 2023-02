El mundo del deporte llora la muerte del exfutbolista Marcos Alonso, a los 63 años

Marcos Alonso Peña, padre del actual jugador del Barcelona que lleva su mismo nombre, e hijo del legendario Marcos Alonso Imaz 'Marquitos', campeón de las primeras cinco Copas de Europa del Real Madrid (1956-1960), ha fallecido a los 63 años tras una larga enfermedad. Amante del fútbol sobre todas las cosas, desarrolló su carrera en el Racing de Santander, el Logroñés y especialmente en el Atlético de Madrid y Barcelona, donde dio buena cuenta de su buen hacer sobre el césped.

Internacional en 22 ocasiones, este fanático del balón, quien también tenía un bisabuelo futbolista, Luís Zabala, conquistó un total de cinco títulos, todos ellos durante su trayectoria azulgrana, donde ahora su hijo brilla con nombre propio y a sus 32 años, acaba de renovar su contrato por una temporada más. Una alegría que ahora se ha visto empañada por la muerte de su padre, su mayor fan y su guía.

El desaparecido futbolista nunca llegó a desvincularse del fútbol, no solo por el apoyo que brindó a su hijo dentro y fuera de los terrenos de juego sino porque tras colgar las botas se convirtió en técnico y con apenas 36 años ya entrenaba en Primera. Rayo, Racing o Atlético de Madrid fueron algunos de los equipos que puso bajo sus órdenes durante sus más de diez años en los banquillos.

Bonitos mensajes de despedida

Su marcha se ha dejado sentir entre aquellos que le conocieron, le admiraron o tuvieron la oportunidad de coincidir con él a lo largo de su trayectoria. El portugués Paulo Futre ha sido uno de los primeros en despedirse de Marcos diciendo: “Día triste. Mi más sentido pésame para la familia de mi querido amigo Marcos Alonso. Descansa en paz, Pichón”. Unas bonitas palabras a las que han seguido las sentidas palabras del exmadridista Míchel. “La gente buena te hace sonreír y se preocupa por ti aunque no te veas todos los días. Yo lo haré, estes donde estes, porque es lo que tú has hecho siempre por mi. Buen viaje amigo” lamentaba el exjugador.

El FC Barcelona, que Marcos convirtió en su segunda casa, no ha dudado en rendir su particular homenaje a uno de sus leyendas escribiendo: “El FC Barcelona expresa su más sentido pésame por la muerte de Marcos Alonso Peña, exjugador del Barça durante las temporadas 1982-1987 y padre del actual jugador del primer equipo. Toda nuestra fuerza para Marcos Alonso y su familia. Descanse en paz”. Un mensaje de condolencia al que no ha tardado en sumarse el Atlético de Madrid, cuyo escudo lució con orgullo Alonso en su pechera. “La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de nuestro exjugador y exentrenador Marcos Alonso Peña. Transmitimos nuestro más sincero pésame y nos unimos al dolor de su familia y amigos. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz”.