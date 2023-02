El motivo por el que Vargas Llosa ha invitado al rey Juan Carlos a su gran cita en París

Mario Vargas Llosa suma este jueves un hito más en su trayectoria profesional. una de las más brillantes del mundo de las letras. El escritor peruano, que cumplirá 87 años en marzo, ingresa este 9 de febrero en la Academia Francesa fundada por el cardenal Richelieu en el siglo XVII. Esta incorporación se hará efectiva en una solemne ceremonia celebrada en el Anfiteatro del Instituto Francés, en París. En esta importante cita va a estar acompañado por su familia y por otras personas de su entorno entre las que destaca el rey Juan Carlos, cuya asistencia está confirmada, al igual que la de la infanta Cristina. El anterior jefe del Estado español ha sido invitado personalmente por el literato ya que entre ambos existe una relación cercana de la que contamos a continuación todos los detalles.

El autor de La ciudad y los perros, Travesuras de la niña mala o La fiesta del chivo ha explicado en El País que la invitación a don Juan Carlos responde a un "gesto de pura simpatía". Ha explicado que no tiene relación con el padre de Felipe VI, que no hablan ni tampoco se ven, pero sí considera que entre ellos hay cierta cercanía. "Los reyes no tienen amigos, tienen súbditos. Por eso digo que, en la medida en que un rey pudiese tenerlos, yo sería uno de ellos", ha señalado. El Rey llegaba a la capital gala el miércoles en un vuelo privado para ver a Vargas Llosa convertido en académico (o inmortal como los llaman en Francia) y ocupando el sillón 18 que dejó vacante el filósofo Michel Serres al fallecer en junio de 2019.

La cordialidad siempre ha existido entre el escritor y la Corona española. Mario Vargas Llosa ha comentado que don Juan Carlos ha sido muy cariñoso cuando han coincidido en recepciones o actos oficiales a los que ha estado invitado y por eso ahora ha querido contar con él en una jornada tan importante. "Yo pensé que, como está de capa caída, de repente esta invitación le venía bien”, ha comentado. El Rey, que actualmente está instalado en Abu Dabi, se mostró, según sus palabras, encantado de poder acompañarle en esta jornada que marca un punto de inflexión. No en vano, Vargas Llosa es el primer escritor en español en ingresar en esta centenaria institución.

El literato, que también tiene el el Príncipe de Asturias de las Letras 1986 y el Premio Cervantes 1994, ha detallado las ocasiones en las que don Juan Carlos le ha mostrado su respeto, apoyo y admiración. En 1993 obtuvo la nacionalidad española y el entonces monarca le llamó por teléfono para decirle que estaba muy contento. Esa llamada se repitió en 2010, cuando fue reconocido con el Nobel de Literatura en Estocolmo, donde recibió el galardón de manos de Carlos Gustavo de Suecia. A la mañana siguiente de la ceremonia, el Rey le llamó y le habló de la posibilidad de darle un título. Aquella conversación se materializó un año más tarde con el Marquesado de Vargas Llosa.

Durante el reinado de Felipe VI, Vargas Llosa también ha seguido siendo invitado a actos oficiales. La última vez que vimos en público al escritor junto a a los Reyes fue en enero, cuando acudió al Pleno de la Junta de la Real Academia Española. Un mes antes, en diciembre, también formaron parte de la reunión del Patronato de la Fundación Pro Real Academia Española.