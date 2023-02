Te mostramos el antes y el después del internado de Leonor tras la reforma de sus instalaciones

Loading the player...

Ya lo hizo la princesa Leonor, y ahora la infanta Sofía seguirá sus pasos. La hija menor de los reyes Felipe y Letizia estudiará el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, en Reino Unido. Se incorporará a la institución educativa Colegios del Mundo Unidos el próximo curso, justo a tiempo de disfrutar de las recientes reformas que ha llevado a cabo el internado. La escuela ha remodelado una de sus casas de estudiantes, consiguiendo no solo un aspecto mucho más moderno y acogedor, sino tal y como han explicado, también un espacio más sostenible, reduciendo los futuros costes de funcionamiento y mantenimiento. Y las obras todavía no han terminado: la escuela también está recaudando fondos para reparar el techo del castillo. ¿Quieres ver el antes y el después? Dale al play y no te lo pierdas.

