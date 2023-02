El joven falleció el 13 de mayo de 2020 Alessandro Lequio reconoce que todavía no puede hablar de su hijo: 'Ana es mucho más valiente que yo' El aristócrata ha elogiado el magnífico trabajo de Ana Obregón al frente de la fundación Aless Lequio

El pasado viernes Ana Obregón presentó la fundación Aless Lequio para continuar con el legado de su hijo, que falleció el 13 de mayo de 2020 tras varios años sufriendo un sarcoma de Ewing. Alessandro Lequio no pudo asistir al acto por un motivo de salud. "Está malísimo en la cama", dijo Ana a la prensa. En aquel momento el propio colaborador pensaba que tenía coronavirus, pero finalmente, según ha contado en El programa de Ana Rosa, solo se trataba de un fuerte resfriado. "La semana pasada estaba renqueante y el viernes tenía 39 de fiebre y consideré necesario y prudente quedarme en casa", ha comenzado diciendo. "Pensaba que era covid, pero al final no era covid, era un simple trancazo, pero estaba catatónico", ha añadido.

VER GALERÍA

Alessandro ha aprovechado su presencia en plató para dar las gracias a dos personas que han sido imprescindibles en este proyecto. "A mi amigo íntimo Manolo Godia, que no solo fue el que organizó absolutamente todo lo relativo a la fundación, sino que nos presentó a este maravilloso donante, Aurelio Palomo, que dejó en su testamente la única donación que de momento hemos recibido y que ha permitido poner en marcha la fundación", ha declaro.

VER GALERÍA

Ana Rosa Quintana también se ha acordado de Ana Obregón y del trabajo tan maravilloso que está haciendo. Alessandro, conteniendo las lágrimas, pero muy emocionado, se ha sincerado sobre lo mucho que le cuesta hablar sobre su hijo. "Yo no sé hablar de mi hijo, no lo sé hacer y no lo voy a hacer, para eso está Ana que lo hace de maravilla. Cada uno somos como somos. Mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo el silencio", ha manifestado.

- Las claves de la fundación Aless Lequio

La periodista, muy comprensiva con Alessandro, le ha dicho: "Entre otras cosas por qué no puedes". Y él, totalmente abatido, ha respondido: "Por qué no sé hacerlo. Ana es mucho más valiente que yo". "Esto no se supera", ha puntualizado Ana Rosa, empatizando con el dolor que siente su compañero por la muerte de su hijo. Cristina Tárrega, por su parte, ha intentado animar a Alessandro diciendo: "Pero tú desde el silencio colaboras tanto...".

VER GALERÍA

Ana Rosa, como enferma de cáncer, ha lanzando un alegato a favor de la investigación. "La investigación es la única salida que tenemos las personas que tenemos cáncer o que lo hemos tenido y en este momento estamos saliendo de la enfermedad", ha proclamado. "La investigación requiere mucho dinero porque no podemos depender de héroes, que son los investigadores, que se dejan su vida por investigar y muchas veces con unos sueldos que no son los adecuados", ha finalizado.