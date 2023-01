La condesa Alexandra rompe con su novio en pleno duelo por el fallecimiento de su madre

No está siendo un año fácil para la condesa Alexandra. La exmujer del príncipe Joaquín de Dinamarca, y madre de sus dos hijos mayores, ha puesto fin a la relación que mantenía con el empresario Nicolai Peitersen. Tras poco más de un año y medio compartiendo sus vidas, la que fuera nuera de la reina Margarita ha decidido que emprendan caminos separados. ¿El motivo? Ha "experimentado ciertas cosas que hicieron imposible la relación" al producirse hechos con los que "no está de acuerdo", según ha indicado en la prensa danesa su asesora de prensa.

Fue en junio de 2021 cuando se hizo oficial el noviazgo entre la condesa Alexandra y Nicolai Peitersen, quienes han vivido un amor marcado por la distancia puesto que el empresario pasa largas temporadas en China desde hace años. En el gigante asiático puso en marcha Wikifactory, que en su web definen como es el lugar donde diseñadores, ingenieros y fabricantes trabajan con sus compañeros. En este negocio también invirtió dinero la madre de Nicolás y Félix de Dinamarca al sentirse atraida por el perfil y considerar que su experiencia en Hong Kong puede ser aprovechada para su crecimiento.

La ruptura ha tenido lugar este mes de enero y se produjo en medio del duelo que la condesa Alexandra atraviesa por el fallecimiento de su madre. Christa Manley, que en febrero hubiera celebrado su 90 cumpleaños, murió el 5 de enero en su casa de Viena (Austria) dejando un gran vacío en su familia tal y como reconocía la más mediática de sus tres hijas. Fue enterrada el pasado viernes 27 de enero junto a su marido, Richard Manley. Para el funeral, los miembros de la realeza danesa enviaron coronas florales como homenaje. Además, Benedikte Thoustrup, la novia de Nicolás de Dinamarca, estuvo presente.

Polémico cambio en la Casa Real

El 1 de enero, los cuatro hijos del príncipe Joaquín dejaron oficialmente de ser príncipes por decisión de la reina Margarita. Ahora son tratados como Su Excelencia y reciben el título de condes de Monpezat. Este cambio no fue bien recibido y la condesa Alexandra pronunció con estas palabras: "Todos estamos confundidos por la decisión. Estamos tristes y en estado de shock. Ha sido una sorpresa. Los niños se sienten marginados. No pueden entender por qué les están quitando su identidad". Al entrar en vigor el cambio, Nicolás de Dinamarca también habló. "Es una sensación extraña y una experiencia que hubiera preferido no tener. Pero ahora es como es. Durante el resto de mi vida, estaré orgulloso de los años en los que se me permitió ser príncipe de Dinamarca”, decía.

