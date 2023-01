La tiktoker Marina Riverss y el streamer Jcorko cuentan cómo comenzaron su relación

Marina Riverss, de 20 años, y Jcorko, de 19, son ya una de las parejas del momento en el mundo digital. Los creadores de contenido no ocultan su amor y, a través de una transmisión en directo del streamer Nil Ojeda, no han dudado en relatar, entre risas, las primeras anécdotas que vivieron juntos y cómo se fraguó su relación. Además, han contado el momento en el que se dieron su primer beso, un anécdota que no ha pasado desapercibida para nadie y que fue por 'culpa' de un cepillo de dientes.

Marina Rivera, mejor conocida como Riverss en 'Tiktok', cuenta con casi siete millones de seguidores. Comenzó a hacerse conocida en 2020 con los vídeos que grababa en clase bailando. Debido a la pandemia y al cierre temporal de los centros educativos, tuvo que empezar a desarrollar otro tipo de contenido en sus perfiles que iba desde tutoriales de maquilaje y bailar canciones virales hasta realizar los tan conocidos 'hauls' (vídeos que consisten en mostrar a lo seguidores todo aquello que has comprado y/o te ha enviado una marca). Actualmente, compagina su trabajo de influencer con sus estudios, pues cursa un doble grado de economía y derecho. Por su parte, el ascenso en este mundo digital de Jorge, conocido como Jcorko, es más reciente. Se trata de un 'streamer' de 19 años con casi setencientos mil seguidores en 'Twitch' que forma parte de 'Heretics', el equipo de esports hispanohablante más seguido del que 'The Grefg' es propietario.

Los creadores de contenido se conocieron a raiz de que Jorge invitase a un evento a Marina, aunqueno pudo asistir porque estaba en una firma de libros en Barcelona de su primera obra titulada Como un rehén, publicada en octubre de 2021. Al final de las firmas, la 'tiktoker' se interesó por el evento de su compañero y ahora ha confesado que al ver al que hoy en día es su novio pensó que le parecía 'un chico muy mono' y comenzaron una relación virtual a través de likes. Tiempo después, Jcorko decidió responder a un story de Riverss, en el que publicaba una imagen del puente de Brooklyn con un simple y divertido 'buen puente', a lo que Marina le contestó con un 'es increíble'. Esto hizo que Jorge hiciera captura de la conversación y la pusiera como fondo de pantalla ya que se trataba de la primera vez que la 'influencer' le escribía. Tras algún que otro intercambio de mensajes, dieron un paso más allá y tuvieron su primera videollamada. Si, el proceso no fue fácil, puesto que Jcorko tiró de ingenio y gracia para conseguir el teléfono de Marina: ¿Quieres ver mi nuevo color de pelo? y listo.

La pareja ha admitido que pasaron días hablando durante horas por videollamadas, hasta que finalmente tuvieron su primera cita, donde finalmente se dieron el primer y ansiado beso. La 'tiktoker', después de cenar con el 'streamer', le pidió un cepillo para lavarse los dientes, así que ni corto ni perezoso se lanzó. Jcorko ha matizado que no lo hubiera hecho si no hubiera estado convencido de que existía un interes y una atracción mutua. Después de varios meses de rumores en torno a una relación, en el verano de 2022 hicieron oficial su noviazgo.

No obstante, esta no es la primera relación que la joven de 20 años comparte en redes. Hablamos de su ex, el también 'tiktoker' Dani Marrero, que cuenta con más de dos millones de seguidores en la plataforma y, entre otras cuestiones, es conocido por ser un referente y dar visibilidad a la lucha trans en los medios. Incluso protagonizó un anuncio para HBO con motivo del Orgullo 2020. Los 'influencers' hicieron pública su relación pero tras nueves meses de amor anunciaron su ruptura bajo el mensaje de: "Hay veces que dos personas que se quieren no pueden estar juntas", además de pedir respeto y comprensión a sus seguidores y aclarar que continuarían queriéndose mucho y siendo amigos.