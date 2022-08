Así es Lola Moreno: la 'tiktoker' de 20 años más famosa de España y favorita entre los más jóvenes

Es la tiktoker más famosa de España y no es para menos. Con tan solo 20 años cuenta con más de dos millones de seguidores y arrasa en Instagram, Youtube y Tiktok: Lola Moreno, más conocida como Lola Lolita, ha conseguido ganarse al público más joven convirtiéndose en una de las influencers favoritas de la generación Z, pero ¿cómo ha sido su recorrido hasta alcanzar el olimpo virtual?

Lola Moreno, nacida el cinco de abril de 2002 en Alicante, empezó a utilizar Tik Tok en 2015, donde subía principalmente videos maquillándose y bailando. Lo que empezó como puro entretenimiento en seguida se convirtió en algo más profesional, y la instagramer empezó a ver cómo sus seguidores subían y cómo conseguía contratos con grandes marcas de moda y belleza. En marzo de 2019 ganó el premio Influencer Español Favorito en los Kids Choice Awards de Nickelodeon y desde entonces no ha parado de trabajar. Es la mayor de tres hermanos, y comparte su pasión por las redes sociales con la mediana, Sofia Moreno. Tan solo se lleva dos años con ella y se las puede ver juntas en multitud de videos y fotografías, ya que ambas comparten los mismos intereses e intentan ayudarse siempre. Por otro lado Lola tiene otro hermano pequeño, de 9 años, llamado Enzo, con quien tambien tiene una excelente relación.

Además de su visibilidad en redes, Lola Lolita cuenta con una marca de ropa propia donde vende tanto joyas como sudaderas que se agotan al poco tiempo y ha escrito tres libros: No dejes de bailar, No dejes de soñar y No dejes de sonreír. Esta trilogía es una historia juvenil donde ella es la protagonista que busca cumplir sus sueños en el baile y el instituto. Los tres tuvieron un éxito arrollador entre el público más joven. Una de las cosas que caracterizan a Lola es la naturalidad con la que muestra su vida cotidiana a sus seguidores. Actualmente mantiene una relación con Isaac Belky, también influencer, y con quien lleva saliendo desde 2021. Viven juntos en Madrid, tienen un perro y un gato en común y ambos no tienen reparos en mostrar su amor en sus redes sociales.

Lola Lolita parece estar viviendo una de las mejores etapas de su vida: tanto a nivel profesional como personal. La tiktoker que empezó grabando videos en su cuarto ahora colabora con artistas como Shakira, Lola índigo, o incluso Pablo Alborán ayudándoles a promocionar sus nuevos temas. Está claro que la joven es toda una revelación y que su camino no ha hecho más que empezar.