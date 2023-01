La baronesa Thyssen, sobre la relación con su hijo Borja: ‘Soy una persona positiva y habrá un cambio’

La baronesa Thyssen siempre apuesta por mantenerse en un segundo plano, pero ahora ha tomado la palabra para repasar las diferentes etapas de su vida en Viajando con Chester, el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro. Carmen Cervera, que fue Miss España en 1961, ha hablado de sus mediáticos matrimonios, de su vinculación ya desde niña al mundo del arte y de la numerosa familia que ha formado. Madre de tres hijos, uno de los aspectos en los que ha ahondado es precisamente el distanciamiento con su primogénito Borja Thyssen, hijo biológico de Manolo Segura y adoptado por el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza.

Al hablar de los diferentes altibajos que han marcado la relación con su hijo, la Baronesa ha comenzado por rememorar la infancia y adolescencia de Borja, cuando estaban muy unidos. "Lo llevaba al colegio por las mañanas cuando no tenía que viajar, lo iba a buscar... Procuraba estar con él, estaba muy pegado a mí y a mi madre. La adoraba y también a mi marido, se adoraban los dos y tenían el mismo sentido del humor", ha dicho trasladando su mente a la etapa en la que vivieron en Villa Favorita (Lugano), la mejor de su vida tal y como ella misma ha asegurado.

La sexta mujer más rica de España según Forbes asegura que Borja no la soltaba ni un minuto, pero al poco de cumplir la mayoría de edad se produjo un punto de inflexión. "Cuando cumplió los 19 años cambió de vida. A mi hijo lo quiero con locura. Lo he echado muchísimo de menos muchas veces que me hubiera gustado que estuviera a mi lado. Pero la vida es así, qué puedes hacer", se ha preguntado. Se ha definido como una madre "herida" que sigue extrañando a su primogénito a la vez que es consciente de que no puede encerrarlo en una torre y de que las personas cambian según van creciendo.

Carmen Thyssen asegura haberlo pasado muy mal, pero confía en que todo se reconducirá: "He sufrido mucho y me ha sabido muy mal, las madres siempre esperamos que haya un cambio. Soy una persona positiva y habrá un cambio un dia". Por su parte, sostiene, ha intentado favorecer ese cambio que aún no ha llegado. ¿El motivo? La Baronesa lo tiene claro, el círculo que rodea a su primogénito. "Las personas que están a su lado tienen otra mentalidad. Son otras personas. No son como era Borja ni como yo soy", ha sentenciado sobre su hijo, que la ha convertido en abuela en cinco ocasiones.

Una de las grandes alegrías de la Baronesa son sus niñas de 16 años. De Carmen ha dicho que está volcada en los estudios, que saca unas excelentes notas en su colegio de Andorra porque estudia mucho y que su intención es ir a la Universidad de Harvard en el futuro. Su melliza Sabina es mucho más romántica y artística ya que le encanta dibujar, cantar, escribir... A pesar de que sus personalidades son diferentes, ambas son muy coquetas, apasionadas de la moda y también del arte, un mundo al que poco a poco las ha ido acercando con naturalidad.

