Descubre quién es la arquitecta de 27 años con la que se ha casado por sorpresa Kanye West

Kanye West, de 45 años, ha vuelto a encontrar el amor y ha pasado por el altar. Según publican los medios internacionales, el cantante se ha casado con una diseñadora y arquitecta de su empresa, Yeezy, solo dos meses después de haber finalizado su divorcio con Kim Kardashian y tras haberse visto involucrado en una polémica que le ha costado algunas de sus colaboraciones más ventajosas. La semana pasada el rapero y su nueva esposa, de nombre Bianca Censori, fueron vistos con anillos de casados y aunque hayan decidido sellar su romance lo cierto es que no lo han hecho ante la ley, porque no han pedido una licencia matrimonial.

¿Quién es Bianca Censori?

Bianca tiene 27 años y empezó en Yeezy, la compañía de moda de Kanye West, en noviembre de 2020. Es diseñadora arquitectónica de la empresa, que el pasado mes de octubre perdió el acuerdo con Adidas y con Balenciaga por los comentarios del cantante de Power sobre el Holocausto. Después de terminar el instituto, la mujer del rapero decidió empezar una empresa de joyería con una amiga mientras estudiaba en la Universidad de Melbourne.

Antes de comenzar a trabajar para el artista, Bianca pasó un año como consultora de diseño y después otros tres trabajando en un estudio de arquitectura en Australia, tras lo que terminó un máster y decidió mudarse a Los Ángeles. Le encantan los cambios de look drásticos, como a Kim, porque tenía el pelo castaño por los hombros y en las últimas instantáneas que le han tomado con el cantante, disfrutando de un lujoso desayuno en el Waldorf Astoria de Nueva York, luce un corte pixie rubio platino. Se desconoce cuánto tiempo llevan saliendo, ya que en 2022 se ha relacionado al rapero con varias modelos y artistas, la última Juliana Nalu en octubre.

La carrera de Kanye West ha sufrido una serie de baches en los últimos años que han dañado gravemente su reputación y que, según él, afectaron a su matrimonio con Kim Kardashian. Así lo explica el propio rapero en su canción Censori Overload, que sacó el mes pasado y donde hace referencia directa a su exmujer y a su actual pareja (titulando directamente con su apellido) dice: "Me desperté con un mensaje que decía 'No puedo más' y sé que el motivo por el que me deja son los titulares". Con esta frase se dirige directamente a la creadora de Skims, que en los meses posteriores a las elecciones de 2020, a las que el artista se había presentado sin éxito, puso una demanda de divorcio el divorcio.

Además, ya habla de matrimonio con Bianca, que tiene casi 20 años menos que Kanye. El pasado mes de noviembre el rapero y Kim Kardashian por fin llegaron a un acuerdo en su divorcio y volvieron a ser, ante la ley, solteros después de más de un año de negociaciones sobre su fortuna compartida y el tiempo de sus hijos. La pareja se casó en una extravagante ceremonia en 2014 después de haber sido padres de su primera hija, North. En los años siguientes llegaron Saint, Chicago y Psalm, pero el comportamiento del artista empezó a agotar la paciencia de la empresaria en los meses de la pandemia.

Según expresó Kim en su reality, aunque de manera escueta, los ataques hacia las Kardashian, su deseo de vivir en el rancho que la pareja tenía en Wyoming (lejos de Calabasas, donde vive toda la familia), y su comportamiento errático fueron la gota que colmó el vaso en su matrimonio.