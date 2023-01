De Alejandro Sanz a Paula Echevarría, descubre los deseos y propósitos de las 'celebrities' para 2023

Un nuevo año siempre está lleno de ilusiones, pero también de propósitos que cumplir en los próximos doce meses. Así que, las celebridades han compartido con todos sus seguidores los objetivos para esta etapa que comienza, así como desearles lo mejor para estos 365 días que quedan por delante. Dentro de esos propósitos de Año Nuevo siempre hay algunos factibles y otros imposibles, aunque esto último no va con Paula Echevarría, por ejemplo, uno de los rostros españoles más conocidos, que ha querido comenzar el 2023 con fuerza.

"Nota: ¡los propósitos no se van a hacer solos!", compartía la actriz asturiana con sus más de tres millones de seguidores, subida a una cinta de correr y con la indumentaria adecuada para el deporte, cumpliendo así con uno de los propósitos de año nuevo. La pareja de Miguel Torres no ha sido la única que, además de buenos propósitos, ha deseado lo mejor para este 2023.

El jugador argentino, Leo Messi, junto a su mujer Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, ha agradecido los éxitos conseguidos en el pasado 2022 -sobre todo tras hacerse con el trofeo de campeón del mundo en el Mundial de Qatar, a mediados de diciembre-, y ha expresado sus mejores deseos para toda su comunidad: "Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023".

Otro de los rostros conocidos que también ha compartido sus sentimientos y deseos para este año ha sido Alejandro Sanz: "Que todo lo que deseáis se os cumpla. A mí ya se me ha cumplido. Tengo una gira maravillosa por México, Sudamérica, España y muchas otras fechas que se irán anunciando. Pero en especial me gustaría que tuvierais salud, trabajo, paz y mucho amor", decía el cantante a través de un vídeo en su perfil público.

La familia Flores también ha deseado "lo mejor", tanto a "los que me siguen y me quieren y a los que no", tal y como ha escrito Lolita, pidiendo para este 2023 "salud y trabajo" para los suyos y para todos los que están ahí. Su hija Elena Furiase ha aplaudido la reflexión de su madre, "qué bonito, mamá", y ha mostrado una imagen de la familia que forma junto a Gonzalo Sierra y sus dos hijos: "Sin duda lo mejor de nuestro 2022, 2021, 2020, etc., y será lo mejor de nuestro 2023 y los que vengan", aseguraba la artista, comenzando el año con los que más quiere.

Por su parte, David Bustamante que ha asegurado que "será increíble". Dentro del mundo influencer, el nombre más conocido es el de María Pombo, quien ha compartido una historia en la que lo único que pide es que no le quiten "a nadie".