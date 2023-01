El espectacular vestido de Nia Correia, de 'Operación Triunfo', lleno de transparencias en sus primeras Campanadas La canaria pudo despedir el año en su tierra con un precioso 'look' de Aurelia Gil

Nia Correia ha entrado al 2023 de la mejor forma posible. La cantante ha terminado el año con un nuevo lanzamiento, Caminito de lamento, y lo ha comenzado dando las Campanadas desde su tierra. La artista brindaba junto al presentador Roberto Herrero, desde el municipio de Gáldar, concretamente en la plaza de Santiago de los Caballeros, con motivo de la clausura del segundo Año Jacobeo en la isla de Gran Canaria. De hecho, para la propia protagonista de la noche ese lugar le traía muchos "recuerdos de cuando era pequeñita", tal y como ha revelado durante el directo para RTVE. Cabe destacar que, además, era la primera vez que daba las Campanadas.

Con una sonrisa resplandeciente y un look de infarto, así ha aparecido Nia Correia para presentar las Campanadas. La artista portaba un espectacular vestido negro largo, lleno de transparencias -muy parecido al primer traje que llevó Cristina Pedroche en 2014-, con abertura en la pierna y el acabado del pecho en escote corazón. Las mangas eran de tul y las hombreras de plumas. La espalda quedaba completamente al aire. Por último, el vestido contenía detalles de brillos y, como complemento, Nia llevaba una gargantilla reluciente. Acompañando a este lookazo, la artista llevaba tacones negros abiertos, tipo sandalia de verano. En definitiva, un atuendo que, para más inri, pertenecía a alguien de su tierra, a Aurelia Gil, una diseñadora canaria de moda femenina y confección a medida.

Para que se pudieran comprobar todos los detalles del traje, la cantante recogía varios momentos de las Campanadas de Nochevieja en su perfil público. Horas antes de conocer el look que iba a llevar, Nia Correia mostraba de dónde era el vestido. Era en ese instante cuando sus seguidores conocían a quién pertenecía el diseño del espectacular traje. A partir de ahí, la artista no ha parado de compartir imágenes que, además, enseñaban la parte de atrás del look y lo hacía muy emocionada: "¡Feliz 2023! Caballero qué emoción", escribía al poco tiempo después de haber dado la bienvenida al 2023.

Los deseos de Nia para 2023

Nia Correia terminaba el año agradeciendo al 2022 todos los éxitos que le había regalado, cumpliendo dos años de carrera profesional tras ganar Operación Triunfo en 2020: "Por todo lo aprendido, ha habido cosas malas pero de eso no hago vídeo, esas cosas las trato con mi psicóloga a la que también le doy las gracias porque estoy creciendo y aprendiendo mucho, y lo que queda", aseguraba en su balance anual. Su último lanzamiento se producía el pasado 23 de diciembre, Caminito de lamento, con el que pretende hacer bailar salsa a todos sus seguidores.

Durante la retransmisión de las Campanadas, Nia Correia ha tenido la oportunidad de pedir sus deseos para este año que comienza: "Le pido salud, física y mental para todo el mundo, mucha música y arriba ese 2023 que traiga cosas buenas". La canaria también aprovechaba para mandar todo su apoyo a aquellas personas que estaban pasando el final de año en los hospitales: "Espero que salgan pronto, que tengan una pronta recuperación y que cojan el 2023 con mucha fuerza".