Los mejores disfraces inspirados en las campanadas de Cristina Pedroche A pocos días de despedir 2022, rescatamos las mejores caracterizaciones basadas en los 'looks' de la presentadora en Nochevieja

Tic, tac, tic, tac... el reloj de la Puerta del Sol comienza la cuenta atrás para despedir el 2022. El próximo 31 de diciembre, Cristina Pedroche volverá a estar al frente de las campanadas junto a Alberto Chicote y, una vez más, todos los ojos estarán puestos en la presentadora... y en su estilismo. Los siempre rompedores looks de Cristina no suelen pasar desapercibidos. Son muchos los que se inspiran en ellos, e incluso lo replican creando impresionantes disfraces inspirados en la presentadora. Recopilamos los mejores, en vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

