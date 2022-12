Empieza a preparar tus escapadas (y puentes) del 2023

La elección de un coche es una de las decisiones más importantes y complicadas que tomamos en nuestras vidas, pues todos queremos uno que encaje a la perfección con nosotros, con nuestro estilo de vida y necesidades. En definitiva, un coche que nos represente, que cuente con las últimas tendencias del mercado y con estilo, y… además, que se ajuste a nuestro presupuesto. ¿Quieres saber cómo resolver tus dudas a la hora de encontrar tu compañero de viajes ideal? Nosotros te ayudamos a decidir.

Tras consultar las recomendaciones de los mayores expertos del ‘mundo del motor’, hemos dado con el coche perfecto que te llevará a tus destinos favoritos: un híbrido entre diseño exclusivo y una conducción de lo más dinámica, inspirada en el más alto rendimiento. Y es que, con motivo del 30 aniversario de Hyundai en España, la marca coreana ha lanzado una nueva edición especial con el acabado deportivo N Line 30 aniversario, un gama única que viene pisando fuerte.Sigue leyendo y descubre todos los planazos que puedes hacer en 2023 con tu nuevo Hyundai.

Viaje en familia

Si te gusta viajar en familia, con niños, y eres de los que disfruta de unas vacaciones al completo, este es el coche para ti. Elegante, cómodo, adaptable, con un diseño único y tecnología punta, el nuevo i30 N Line 30 aniversario, dispone de una conducción basada en la productividad máxima, con toda seguridad nos atrevemos a decir que este coche ha sido creado para disipar tu indecisión. Tanto si buscas un coche deportivo, como si prefieres un vehículo equipado a la última, con capacidad para cinco personas y todo vuestro equipaje con toda comodidad, lo nuevo de Hyundai se adaptará a tus necesidades como si hubiese sido diseñado por tí mismo. Su naturaleza híbrida ofrece agilidad en zonas urbanas, el toque aventurero en carretera, y toda la emoción y confort del espíritu N de Hyundai.

De ruta por las mejores bodegas

Las rutas del vino en España, buscan generar experiencias únicas en todos aquellos viajeros que se animen a probarlo, convirtiendo su viaje en un memorable recuerdo que perdurará para siempre. Y si tú, además, buscas que la comodidad y elegancia te acompañe en todo momento, seguro que este deportivo conseguirá cumplir tus expectativas. Lo nuevo de Hyundai reinterpreta el lenguaje refinado que caracteriza a la marca basándose en una conducción inspirada en el rendimiento consiguiendo una distintiva presencia con aspecto chic y seductor, con el que seguro te harás notar en carretera. Una parrilla central más ancha de lo habitual en la parte delantera y faros led de luz diurna específicos para esta versión, protagonizan el área de los paragolpes aportando un aspecto diferenciador. Sin duda, tu nuevo coche impresionará a tus acompañantes tanto (o más) que la propia degustación.

Perfecto para una escapada a la playa

No creas que acaba aquí, como se suele decir, lo mejor está en el interior, y concretamente el del i30 N Line es otro de los motivos por los que nos apasiona este vehículo. Si lo que te apetece es una escapada a la playa, aprovechando los días más largos y cálidos de la primavera, gracias a tu nuevo Hyundai, no dudarás en adelantar el verano. Sus comodísimos asientos y configuración exclusiva (super fácil de limpiar), te harán sentir decidido y seguro a la hora de realizar tus planes más veraniegos. Además, el vehículo cuenta con un súper equipamiento tecnológico cargado de cientos de características vanguardistas entre las que destaca su navegación personalizada al 100%, ideal para descubrir nuevas calas donde pasar un día de relax. Y, por si las temperaturas suben de más, incluye elementos tan prácticos como el climatizador automático, y muchos otros que conseguirán que no quieras dejar de viajar nunca.

Para los amantes de la carretera

Si por el contrario, eres de esos aventureros que lo que quieren es recorrer kilómetros sin saber dónde acabarán, te sorprenderá saber que el i30 N Line 30 aniversario incorpora un eficiente motor de gasolina 1.0 de Hyundai, un motor turboalimentado que desarrolla una gran potencia de 120 caballos y un par de 172 Nm entre las 1500 y las 4000 revoluciones por minuto, cifras que traducimos en un excelente rendimiento tanto en carretera como en ciudad, y además cuenta con un compromiso green que reduce las emisiones de CO2 y ahorra combustible, consumiendo apenas 6,1L cada 1000km en ciclo mixto. ¿Qué más se puede pedir?

Gracias a este eficiente motor, el nuevo i30 cuenta con un cambio manual de 6 velocidades de suave manejo, recorridos cortos y tacto deportivo, definitivamente el cambio perfecto para disfrutar de la mejor conducción en ciudad, y divertirte en las carreteras llenas de curvas. No lo dudes, llevas 30 años deseando una conducción diseñada para tí, es tu momento.