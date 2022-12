No te pierdas el espectacular baile navideño de Lara Álvarez con su hermano Bosco, sus padres y sus mascotas

A pesar de ser Navidad, Lara Álvarez ha vivido una de las semanas más convulsas del año. La presentadora ha sido uno de los nombres propios de estos días en el plano televisivo. ¿El motivo? El nuevo contrato de larga duración por el que ha firmado con Mediaset, después de que el pasado 16 de diciembre la cadena confirmase su no participación en Supervivientes. Una acción que hizo que se especulase sobre su posible cambio a la competencia, como ya hiciera en su día Sonsoles Ónega. Sin embargo, tras mucha expectación, la cadena anunciaba la continuidad de la presentadora y, más tarde, ella lo confirmaba en su perfil público. Para encontrar la paz entre tanta agitación, y disfrutar tranquilamente de estas fechas, Lara ha pasado la Nochebuena en familia, con sus padres, su hermano, Bosco Álvarez, y sus mascotas.

Loading the player...

Tras la cena, la presentadora ha sorprendido a sus millones de seguidores con un divertido baile que ha empezado ella y han continuado su hermano Bosco y sus padres, con sus mascotas también como protagonistas. Además, en la propia publicación se podía ver un posado navideño muy familiar en el que aparecían los cuatro: "La familia Álvarez os desea Felices Fiestas", escribía Lara, compartiendo una imagen llena de sonrisas, cariño y mucho amor.

VER GALERÍA

Laura Madrueño, de 'El Tiempo', sustituye a Lara Álvarez en 'Supervivientes'

Lara Álvarez nos habla de la importancia de hacer terapia y de cómo le gustaría verse en diez años

La presentadora se caracteriza por ser muy familiar. Y, una vez más, Lara Álvarez (36) ha presumido de padres, pero también de la buena relación que tiene con su hermano Bosco (27), con quien se lleva 9 años de diferencia. En la instantánea, la presentadora y él aparecen muy felices, los dos abrazados y sonrientes. Para ella, Bosco es una de las personas más importantes de su vida y uno de sus mayores apoyos. De hecho, cada 4 de marzo la asturiana publica una felicitación de cumpleaños para recordar todo el amor que tiene a su hermano pequeño y lo que significa para ella.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Esto es lo que nos contaba Lara Álvarez de sus proyectos justo antes de conocerse su salida de Supervivientes

La explicación Lara Álvarez tras su salida de Supervivientes

Los seguidores de Supervivientes se veían sorprendidos por la noticia del pasado 16 de diciembre, que decía que Lara Álvarez no continuaba dentro del programa. El anuncio pillaba a todos desprevenidos, y la explicación de la propia protagonista no llegaba. A los días siguientes, la cadena emitía un comunicado en el que explicaba que la presentadora seguía en la casa. Veinticuatro horas más tarde, Lara reaparecía para mandar un mensaje tranquilizador a todos sus fans aclarando su situación: "Se acercan momentos ilusionantes, de nuevos retos y nuevos proyectos. Estaba desando poder comunicároslo", comentaba en el vídeo que dejó subido a su perfil público. "Han sido ocho años de aventura en ese país maravilloso, en ese formato al que tengo un amor y un cariño que no me va a quitar nadie nunca, porque es un recuerdo que me llevo para el resto de mi vida, pero es momento de evolución, de apostar por nuevos retos", decía la asturiana.