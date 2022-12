Las primeras navidades de Bella Esmeralda en el hogar de Georgina, pendientes del futuro de Cristiano

Loading the player...

Estas navidades para Cristiano y Georgina serán muy diferentes a las de años anteriores. Tras su abrupta salida del Manchester United a comienzos de diciembre, la familia vive pendiente del nuevo destino del futbolista portugués. Todo apunta a que Cristiano jugará en el Al-Nassr de Arabia Saudí, pero todavía no está confirmado al cien por cien. Serán, por tanto, unos días llenos de incertidumbre para Georgina y los suyos, que pronto tendrán que hacer mudanza a su nueva residencia. Eso sí, la felicidad no faltará en el hogar de la influencer y Ronaldo puesto que serán las primeras navidades para Bella Esmeralda. La pequeña, de ocho meses, será la reina de estas navidades. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Georgina Rodríguez y sus niños siguen cumpliendo sueños: ¡visitan a Papá Noel!

Así es el majestuoso hotel donde se hospedan Georgina y sus niños durante su estancia en Doha

- Los 8 motivos por los que Georgina ha sido una de las indiscutibles protagonistas del Mundial de Qatar