¡De tal palo, tal astilla! Los hijos de Valeria Mazza, de 17 y 23 años, dos auténticos modelos en su graduación

"¡Felicidades, ingeniero industrial! Que puedas lograr todo lo que te propongas en la vida y cuando las cosas no salen, que tengas la valentía de seguir intentando o de volver a empezar". Con estas palabras ha mostrado Valeria Mazza lo orgullosa que está de su hijo Balthazar, de 23 años, tras habler concluido sus estudios en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. La familia ha acompañado a Balthu, como le conocen cariñosamente, en este día tan importante, pero no es el único acontecimiento que han festejado recientemente. Pocos días antes era Benicio, de 17 años, quien celebraba su graduación escolar. Valeria también le ha dedicado a él un bonito mensaje, además de compartir las fotografías de ambos evento, presumiendo así de hijos. Todo esto coincide con la reciente victoria de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, un acontecimiento que, de hecho, la modelo vivió en primera persona, pues estuvo allí presenciándolo. Dale al play y no te lo pierdas.

