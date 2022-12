Perla, la mujer del público del Teatro Real a la que le ha tocado ‘el Gordo’ de la Lotería

Todos los años, el Sorteo Extraordinario de Navidad está plagada de anécdotas, pero la de este 2022 no tiene precedentes. Poco después de que los niños de San Ildefonso Alonso Dávalos y Ángel Abaga 'cantaran' el ansiado 'Gordo' de la Lotería, se armaba gran revuelo entre el público del Teatro Real. Una mujer que se encontraba en el patio de butacas comprobaba que tenía encima el número premiado, el 05.490.

VER GALERÍA

-Cómo cobrar los décimos y cuánto hay que pagar a Hacienda si te toca

Iba acompañada por un niño y una niña, a los que se función en un abrazo y sin poder contener las lágrimas mientras el resto de los asistentes que estaban a su alrededor se levantaban y le dedicaban una emocionante evoción. Visiblemente nerviosa, tenía que salir acompañada por agentes de seguridad.

Una vez en la entrada del teatro y más tranquila, se presentaba a los periodistas y les contaba su historia. Se llama Perla, es de Perú y lleva 20 años trabajando en hostelería en España, donde han nacido sus dos hijos, los dos menores que la acompañaban. Lleva tres años en paro después de haber sido despedida de su último empleo, en el Palacio de la Moncloa.

VER GALERÍA

-¡No te pierdas el anuncio de la Lotería de Navidad 2022!

A pesar de encontrarse entre el público, ha tardado un poco en darse cuenta de que había ganado el premio más importante del sorteo. Perla no ve y no oye bien, por lo que ha tenido que pedirle a su hijo que comprobase el décimo. Ha sido en ese instante cuando ha roto a llorar por la emoción. No necesita pensar mucho para saber qué hará con el dinero, lo tiene más que claro: se comprará una casa y pagará los estudios de sus hijos. Un sueñoo cumplido gracias a un día que ha sido, más que nunca, mágico.