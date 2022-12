El gesto con el que Victoria de Marichalar zanja los rumores de mala relación con la infanta Elena

La infanta Elena y su hija están muy unidas, comparten aficiones y se apoyan incondicionalmente. Su relación es inmejorable tal y como refleja el último gesto de Victoria de Marichalar. Este 20 de diciembre cumple 59 años la hermana mayor del Rey y la felicitación que le ha dedicado Vic, como la llaman en su círculo íntimo, está marcada por el amor más puro y la admiración. "Happy birthday to the best mum ever (Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo", ha escrito. Para ilustrar este mensaje ha elegido además una preciosa imagen en la que su hermano Felipe de Marichalar y ella aparecen de niños con cascos negros en una moto conducida por su madre.

VER GALERÍA

-De María Pombo a Victoria de Marichalar: no te pierdas la fiesta 'galáctica' de influencers más espectacular

-Victoria de Marichalar saca su lado más tierno y solidario

Coincidiendo con esta fecha marcada en rojo en su calendario, la nieta mayor de don Juan Carlos y doña Sofía ha abierto su álbum personal y le ha recordado a su madre lo importante que es para ella: "Eres mi ejemplo a seguir siempre". Junto a esta frase ha elegido además una imagen llena de significado en la que las dos disfrutan juntas de una de sus pasiones comunes, el mundo ecuestre. La Infanta y su hija aparecen montando a caballo, una afición que las ha unido aún más. La afición me viene de familia, ya que tanto mi madre como antes mi abuelo eran aficionados y muy buenos jinetes. De mi madre, que me inculcó esta afición, he aprendido y he heredado la pasión por los animales y el amor por la Naturaleza en general", decía en las páginas de ¡HOLA!

VER GALERÍA

La felicitación ha sido triple y como última imagen Victoria ha elegido una de doña Elena acudiendo en 2010 a la boda de la princesa heredera Victoria de Suecia y el príncipe Daniel en Estocolmo, el primer enlace real al que doña Letizia acudía como princesa de Asturuas. "Te quiero muchísimo", ha escrito sobre este recuerdo que no está elegido al azar sino que es una instantánea que se hizo viral. La duquesa de Lugo causó sensación en aquella ceremonia al apostar por un diseño de Lorenzo Caprile muy taurino en color capote y con una chaqueta de inspiración goyesca. La foto llegando a la catedral de San Nicolás aúna, por tanto, otras dos pasiones que unen a la Infanta con su hija: los toros y la moda.

-Las emocionantes palabras de Eugenia Silva y Victoria de Marichalar al recibir sus Premios Talento Fashion 2022

VER GALERÍA

Conviven juntas en Madrid

Victoria de Marichalar, de 22 años, estuvo conviviendo con Jorge Bárcenas hasta su ruptura en mayo y actualmente vive con su madre en el madrileño barrio del Niño Jesús. A esta vivienda han regresado hace escasas semanas tras pasar la etapa que va desde marzo a octubre en una casa de alquiler más pequeña. La mudanza temporal se hizo para poder reparar su casa de los daños provocados por un problema de humedad que obligó a cambiar, entre otras cosas, todo el suelo. En contra de lo que se publicó, la hija de la Infanta no decidió trasladarse al Palacio de La Zarzuela con su abuela, doña Sofía, por una pelea con su madre.