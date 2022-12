María Jesús Ruiz anuncia su boda con Curro Rodríguez

María Jesús Ruiz y su novio, Curro Rodríguez, están de enhorabuena. La pareja, que lleva casi cuatro años de relación, se darán el 'sí, quiero' en 2023, aunque todavía no hay fecha confirmada. La que fuera miss España en 2004 ha anunciado muy sonriente y con la naturalidad que tanto le caracteriza que a pesar de que no se está ocupando de nada de los preparativos está muy ilusionada con su próximo compromiso. "El otro día me dice Curro: '¿Tú sabes que en año que viene te vas a casar?'. Y digo, ¿ah sí? pues me tendrás que avisar, que yo tendré que comprarme un traje', a lo que me constestó: 'No te olvides de que sé todas tus tallas y tus cosas'. Bueno, pues al menos que me lo diga para que me haga una higiene facial o algo, sabe que no me puedo presentar con una legaña", ha contado la modelo a Europa Press.

La modelo, que fue también ganadora de la GH Dúo, ha explicado que a su novio le da exactamente igual cómo vaya a ir vestida el día de su boda, ya que está tan enamorado de ella que lo único que quiere es pasar un día especial. "Dice, 'a mí me gustas tal y como eres, me gustas con legañas, con mocos en la cara. Tú no te preocupes porque te lo vas a encontrar todo'", ha explicado emocionada María Jesús sobre la manera tan original que Curro tuvo de pedirle matrimonio. Además, la exconcursante de Supervivientes ha asegurado que todavía no tiene ni idea de cuándo será, pero sí que su pareja ya ha pedido su partida de nacimiento y todos los papeles necesarios para poder celebrar el enlace.

"No sé si me va a dar tiempo a ir al baño", ha bromeado María Jesús, que ha asegurado que será uno de los días más felices de su vida. "Curro se ha encargado de todo, hasta de como van a ir las niñas, los invitados... Yo nada. Cualquier día me llaman y me dicen 'tienes que estar en este sitio', y para mí que soy una comodona lo feliz que me hace porque un día me vengo y me caso", ha reconocido la modelo, que además ha explicado que por ahora lo único que ha tenido que hacer para este compromiso es responder que "sí" a la famosa pregunta. "Nos complementamos y me conoce perfectamente, y aunque nos peleamos no te vayas a pensar, estamos muy felices y con muchas ganas de seguir adelante", ha confesado en el citado medio.

Parece que por fin María Jesús Ruiz puede sonreír en el amor. Su fallida relación con Julio Ruz comenzó durante su juventud, aunque no comenzaron a salir hasta el otoño de 2016, después de la polémica ruptura de la jienense con el padre de su primera hija. Tras el nacimiento de la pequeña María Jesús en 2017, nada hacía presagiar que su primera ruptura estaría próxima. Cuando la niña apenas contaba con pocos meses de vida, la exsuperviviente anunció su separación para volver en brazos de su ex, Gil Salgado. A pesar de todo, su reconciliación fue provisional y la modelo regresó con Julio en febrero de 2018 anunciando su boda tras participar en Supervivientes, aunque al final se acabaton separando definitivamente asegurando que "se llevaban bien".