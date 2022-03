María Jesús Ruíz, desolada por perder la custodia de su hija pequeña

La exmiss España María Jesús Ruiz se ha llevaba este miércoles una de las peores noticias que ni ella misma podía imaginar. La ganadora de GH Dúo revelaba en Mujeres, Hombres y Viceversa, programa en el que colabora, que un correo le comunicaba la sentencia del juicio por la guarda y custodia de su hija menor, algo que le hacía romperse en directo inmediatamente. "Es uno de los peores días de mi vida", explicaba casi sin poder hablar y entre lágrimas a Jesús Vázquez, presentador del dating show de Cuatro. Entonces, la modelo cogía fuerzas y trataba de explicar lo que había ocurrido: "Hubo un fallo por la guardia y custodia de mi hija pequeña, que desde que nació ha estado conmigo y con su hermana. La decisión del juez ha sido que sea para su padre porque su madre trabaja fuera de la provincia", contaba muy angustiada.

La hija pequeña de la que fuese Miss España en 2004, que se llama también María Jesús, es fruto de su relación con el empresario Julio Ruz y nació en Jaén el 30 de julio de 2017, pero no es la única, ya que tiene una mayor, Alba, con su expareja, Gil Salgado. "Ahora voy a recurrir y hay que luchar para demostrar que no todo lo que se ha dicho es verdad. Es lo peor que me puede pasar y hay que mirar por el bienestar de la menor, que en este caso es mi hija. No voy a parar de luchar y yo defiendo que todas las mujeres se desarrollen como mujeres independientes y trabajen. Yo no quiero dinero, yo quiero trabajar y quiero seguir trabajando donde yo decida porque de eso se trata la libertad del hombre y de la mujer. No quiero perder a mi hija por tener que trabajar", explicaba desolada en el programa de Mediaset.

La fallida relación entre la modelo y Ruz comenzaba mucho tiempo atrás, dado que ambos se conocían desde su juventud. Sin embargo, no comenzaron a salir hasta el otoño de 2016, después de la polémica ruptura de la jienense con el padre de su primera hija. Tras el nacimiento de la pequeña María Jesús en 2017, nada hacía presagiar que su primera ruptura estaría próxima. Cuando la niña apenas contaba con pocos meses de vida, la exsuperviviente anunciaba su separación para volver en brazos de su ex, Gil Salgado. A pesar de todo, su reconciliación fue provisional y la modelo regresó con Julio en febrero de 2018 anunciando su boda tras participar en Supervivientes, aunque al final se acababan separando definitivamente asegurando que "se llevaban bien".

