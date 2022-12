Sebastian Stan, exnovio de Alejandra Onieva, está enamorado de esta actriz de Hollywood

El amor ha vuelto a llamar a la puerta de Sebastian Stan. Tras poner punto y final a su relación con la actriz española Alejandra Onieva, (Alta mar, El secreto de Puente Viejo, Presunto culpable), el protagonista de Falcon y el Soldado del Invierno ha recuperado la ilusión al lado de otra compañera de profesión. Nos referimos a la actriz inglesa Annabelle Wallis, a la que conocerás por películas como La momia, en la que trabajó con Tom Cruise, o serie de televisión de mucho éxito como Los Tudor o Peaky Blinders.

Los rumores comenzaron en mayo, cuando fueron juntos a la fiesta del 36º cumpleaños de Robert Pattinson y les fotografiaron besándose. Durante estos meses se ha hablado mucho de si estaban juntos o no, sin embargo, la confirmación no llegó hasta hace unos días. Stan, de 40 años, y Wallis, de 38, disfrutaron de un romántico paseo por Nueva York cogidos de la mano y caminando junto a su mascota. Los actores iban vestidos con looks a juego, con abrigos y sombreros de punto para protegerse de las bajas temperaturas. Las imágenes no dejan lugar a dudas: Sebastian y Annabelle están juntos y muy enamorados.

Desde su ruptura con la hermana de Iñigo Onieva, no habíamos conocido otra pareja de Sebastian Stan. Por su parte, la protagonista de Silent Night y Cazador del silencio terminó su romance con Chris Pine el pasado mes de marzo. Tal y como confirmó una fuente a la revista People, los actores estuvieron saliendo durante cuatro años, aunque se les vio juntos en muy pocas ocasiones. A veces salían por Nueva York y Los Ángeles e incluso pasaron juntos la cuarentena durante la pandemia de COVID. Hay que recordar que Annabelle también fue novia del cantante británico Chris Martin desde 2015 hasta de 2017, e incluso la actriz prestó su voz para la canción Up&Up del álbum 'A Head Full of Dreams' de la banda Coldplay.

Un gran momento

No hay duda de que el 2022 ha sido un gran año para Sebastian en el terreno profesional. El actor rumano no ha dejado de trabajar y ha recibido su primera nominación a los Globo de Oro gracias a su participación en la miniserie Pam & Tommy. , que relata la tormentosa relación de Tommy Lee y Pamela Anderson. Stan tuvo que transformarse para meterse en la piel de su personaje y sorprendió con una imagen muy diferente a la que nos tiene acostumbrados. Habrá que esperar al 10 de enero para saber si finalmente consigue llevarse el preciado galardón.