Ana Fernández recuerda las dificultades del rodaje de 'Los Protegidos ADN' y pide un deseo a 2023

Los protegidos, mítica serie de Antena 3 que se convirtió en el salto a la fama para una nueva generación de actores, ha vuelto a la televisión con un spin off que ha conseguido recuperar a sus protagonistas. Es el caso de Ana Fernández, que daba vida a Sandra, y que ha vuelto a interpretar a su personaje en Los protegidos A.D.N, que se ha estrenado este mismo domingo. Horas antes de que la ficción viera la luz hablábamos con ella en los premios Forqué para que nos contara no sólo cómo fue el rodaje sino también algunos detalles de su look de alfombra roja y también su deseo para el próximo año. No te pierdas el vídeo para conocer un poco más sobre la ficción y su actriz principal, ¡dale al play!

