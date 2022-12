¡Tarta casera y juegos! Alba Díaz celebra su cumpleaños con su padre, sus hermanos y Virginia Troconis

Loading the player...

"Mi cumple es el 12 pero lo he celebrado con ellos hoy. Si mi padre no desafina, no es mi padre. Estoy agradecida y flipando con la tarta que me ha hecho Vir con dulce de leche casero". Con estas palabras ha resumido Alba Díaz el divertido vídeo que ha compartido con sus seguidores, en el que aparece celebrando su cumpleaños junto a su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés', la mujer del diestro, Virgina Troconis, y los dos hermanos menores de Alba, Manuel y Triana. Ha soplado las velas con ellos y se lo ha pasado en grande, entre decoraciones navideñas y jugando a juegos de mesa. Dale al play y no te lo pierdas.

