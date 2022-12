Manolo Caro, el gran creador de series, nos explica por qué eligió a ¡HOLA! para la trama de 'Sagrada Familia'

Tras el éxito de La Casa de las Flores, Manolo Caro triunfa con Sagrada Familia, un thriller de ocho capítulos que se estrenó el pasado 14 de octubre en Netflix y que todavía puede verse en esta plataforma. El director mexicano, de 38 años, ha revolucionado a los espectadores con la historia de Gloria Román y ya trabaja en la segunda temporada. Según nos ha contado, esta serie es su proyecto más personal. Ha cuidado hasta el más mínimo detalle, desde las localizaciones hasta la banda sonora. Todo tiene un porqué. Hasta la aparición de la revista ¡HOLA! y su importante papel dentro de la trama.

- Los 5 escenarios que más nos han llamado la atención de 'Sagrada Familia'

- La ficción explora diferentes tipos de maternidad (madre sola, de adopción, de acogida) ¿crees que es importante dar visibilidad a estas opciones de familia?

Más que importante es necesario dar visibilidad a los diferentes tipos de maternidad y también cuestionar qué tanto ha ayudado la ciencia, el avance social. También hemos retrocedido en procesos como la adopción, en procesos sociales y políticos que a veces hacen más complejo asumir una paternidad o una maternidad que lo que debería de ser.

- Najwa Nimri da vida a la matriarca Gloria Román, ¿qué destacarías de su interpretación?

Ahora, viendo la serie, era la opción ideal para hacer el personaje. Tiene todo lo que me interesaba en Gloria Román. Es una gran actriz, es una actriz bellísima y tiene este misterio como persona que le viene muy bien al personaje. No puedo estar más encantado y emocionado de que haya aceptado y de que hayamos logrado este éxito juntos.

- El acento de Alba Flores ha sido muy comentado, ¿fue idea de los guionistas o iniciativa de la propia actriz?

Fue una idea de Alba y fue una idea de Alba muy cerca al rodaje. Me lo pidió con tanta emoción y con tanta convicción que no tuve otra más que aceptar. Pero juntos le dimos una vuelta de tuerca, que se puede descubrir en la serie, el motivo por el que el personaje de Katerina está haciendo este acento. Yo creo que fue de esos accidentes que ocurren y que vienen muy bien a la historia. Lo hemos disfrutado mucho. Nos reímos mucho haciéndolo y también intentando buscar un acento con el que nadie pudiera sentirse ofendido, más universal.

VER GALERÍA

- La estética de la serie está muy cuidada, no sé si ha influido tu faceta como arquitecto. ¿Por qué sitúas la trama en Fuente del Berro y en edificios tan icónicos de Madrid como Torres Blancas?

La estética de la serie tiene que ver muchísimo con mi amor a la arquitectura, con rescatar un Madrid más brutalista, con encontrar espacios que no se habían filmado tanto, como la iglesia, donde suceden varias escenas; otros espacios más icónicos como Torres Blancas. Yo creo que mi amor a la arquitectura y mi amor a Madrid se plasman muy bien en Sagrada Familia y juegan muy bien a favor del thriller. Es mi proyecto más estético, más plástico y donde pude fantasear mucho con mi idea de un día ejercer la profesión que estudié que es la arquitectura.

- La banda sonora de la serie también está muy bien seleccionada, ¿ha sido idea tuya o te has dejado aconsejar?

La banda sonora de la serie corre a cargo de Lucas Vidal, que es un excelente compositor español con el que he tenido la fortuna de trabajar en mis últimos proyectos. Siempre es un ping-pong de ideas. Lo único que sí te puedo decir que fue en la regadera de mi casa, tomando una ducha, cuando se me ocurrió que la banda sonora tenía que estar acentuada en coros celestiales de niños porque creo que ayudaban a la perversidad y al mundo celestial que tiene la serie. A mí me gusta que todo en una serie combine y creo que fue un gran acierto y Lucas lo supo desarrollar muy bien esta idea que salió tomando una ducha.

VER GALERÍA

- Podríamos decir que la revista ¡HOLA! es un personaje más de la serie por el papel tan importante que tiene en la trama. ¿Cómo surgió esta idea?

La revista ¡HOLA! es un personaje muy importante en la serie y nació desde la idea, siempre quise que se descubriera uno de los secretos más importantes de la historia por medio de ella. Porque yo, al ser mexicano, recuerdo en esa época, en los 90, cómo en Latinoamérica esperábamos que llegara la revista. Mi madre, mi abuela... esperaban a que llegara la edición de la revista ¡HOLA! española porque en aquel momento no había todas estas versiones de la revista en otros países. Era una sensación como una editorial de sociales de culto y siempre fantaseé con que las revistas de sociales nos pueden desvelar grandes secretos porque en el momento en que ocurre una foto en un evento no sabes qué está pasando atrás, no sabes quién está platicando con otra persona, si pueden estar resolviendo un problema o hablando de algo que otras personas se pudieran enterar. No sé, era una fantasía y disfruté muchísimo que se aceptara la invitación a que la revista jugara este rol tan importante para la historia.

- Sin desvelar el misterio, ¿cómo explicarías a los lectores de ¡HOLA! el rol de la publicación en la serie?

Pues a los lectores de ¡HOLA! les explico que el personaje o lo que ayuda a favor de la historia, la revista, es justo eso, a darnos cuenta de que en una foto, de que en un evento, de que en una publicación, se pueden intuir muchísimas cosas. Detrás de una foto de una revista social hay muchas historias y esa ha sido una de mis grandes perversidades, entender las historias que hay detrás de cada foto. Y lo que más me gustaba era plantear esta idea, de cómo la publicación española viajaba a Latinoamérica como una publicación de culto en aquel momento porque no había ediciones de cada país.

VER GALERÍA

- ¿Por qué pensaste en ¡HOLA! y no en otra revista o publicación?

Porque yo creo que, sin duda, fue la primera revista de sociales que viajó internacionalmente y que todos tenemos una referencia de ella. Para mí la revista significa una editorial que ha hecho un parteaguas (hito) en el mundo de las revistas de sociales, de la cual también me he sentido muy apoyado en mi carrera, así que disfruté mucho que la publicación estuviera envuelta en esta historia que era importante contar.

- ¿Qué referencias tenías de la revista ¡HOLA! antes de la serie? ¿Y ahora?

Tenía referencias muy claras. Conozco la revista desde que soy niño por mi madre, por mis abuelas, por las madres de mis amigas y porque siempre me gustaba leer un poco de las monarquías y de cosas que no se leen en otras publicaciones. Mi interacción con ella siempre ha sido desde un lugar de entretenimiento lúdico, pero también con perversidad de pensar qué sucede detrás de cada evento que se retrata en ella.

VER GALERÍA

- He leído que en México te comparan con Pedro Almodovar, pero en Sagrada Familia aparece una continua referencia a otro director español, Alejandro Amenabar, y su película Tesis. ¿Con cuál de los dos te sientes más identificado?

Tengo muchas referencias en la vida. Almodóvar es una de ellas porque es uno de mis directores favoritos, pero Sagrada Familia sí la anclo más en el mundo de Alejandro Amenábar, de Tesis, es un homenaje a un director que respeto tanto como es él. Yo recuerdo de chavito cuando vi Tesis que me volví loco. Después vienen Abre los ojos, Los otros… ha sido un director con el que he tenido poca oportunidad de interactuar pero siempre ha sido de manera muy amable, muy respetuosa, entonces cuando le llamé para decirle que quería hacer un homenaje a una película que me marcó tanto en Sagrada Familia y ver su disposición y su emoción fue un gran regalo. Me siento identificado con muchos directores, pero me siento muy agradecido con alguien como Alejandro Amenabar.

- Después de este thriller tan oscuro y familiar, ¿tienes nuevos proyectos en mente?

Sí, tengo la idea de que esta Sagrada Familia tenga una continuación, poder cerrar la serie en una temporada dos, y estoy preparando una película para volver a filmar en mi país, en México, lo cual me tiene muy emocionado y pronto estaré dando más noticias.